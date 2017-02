Utilitas Pusri-BBB Kejar Surplus Gol di SSL U-14 2017

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Pertandingan pekan ke-8 Sumsel Super League (SSL) U-14, di Stadion Garuda, Minggu (26/2) menghadirkan tiga pertandingan penting, terutama dua tim dari Grup A yang kini berusaha keras untuk mengamankan posisi dua besar yakni, Utilitas Pusri dan Bukit Besar Bersatu (BBB).

Maklum, kedua tim ini bersang ketat. Baik BBB maupun Pusri kini mengantongi nilai 12. Pusri yang kini berada di posisi runner up karena unggul selisih gol, sementara BBB di posisi ketiga.

Utilitas akan menghadapi Elang Emas, tim yang kini berada di peringkat ke-6 klasemen. Seperti diketahui, Elang Mas sendiri menjalani tiga pertandingan dengan 1 kemenangan dan dua kekalahan.

Sementara itu, Bukit Besar Bersatu akan menghadapi Putra Kertapati yang kini berada di dasar klasemen.

Dipastikan, kedua tim ini akan sangat bernafsu mengejar kemenangan dan mencetak banyak gol. Karena dengan surplus gol, akan membuat mereka bisa bersaing mengejar posisi terbaik di puncak Grup B.

Presiden Klub H Hendri Zainuddin mengimbau, agar semua tim terutama tim-tim yang sejauh ini belum beruntung untuk memperbaiki performa dan melakukan evaluasi.

"Karena saya pikir kompetisi ini bukan sekadar kalah atau menang, lolos atau tidak, tetapi bagaimana menjaga kualitas kompetisi dengan sama-sama menunjung nilai-nilai sportivitas dan fair play, sehingga dari kompetisi yang berkualitas akan lahir pemain-pemain yang berkualitas pula," ujar Hendri.

JADWAL SSL U-14:

26 Februari 2017

Pukul 13.00 Utilitas Pusri vs Elang Mas

Pukul 14.00 Bukit Besar Bersatu vs Putra Kertapati

Pukul 16.00 SMPN 27 vs PSDM Limas