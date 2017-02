Kebutuhan Rumah Tangga Super Murah di Hypermart Citimall Baturaja

SRIPOKU.COM, BATURAJA -- Promo weekend pekan ini menawarkan kebutuhan rumah tangga super murah dan masih banyak suprise untuk customer yang berbelanja di Hypermart Citimall Baturaja.

Store General Manager Hypermart Citimall Baturaja, Nanang Baskoro Subroto, didampingi HRD Manager Hypermart Baturaja, Fajar Sriwijaya, Jumat (24/2) menjelaskan, pesta diskon untuk produk susu seperti susu anak, susu SKM, Frisian Flag Jelajah dan Karya, Bebelac, SGM, Nutrilon, Dancow, Cerelac, danPedia Sure.

Ada kejutan kecil bagi pembeli yang berbelanja produk susu senilai Rp 300.000, akan mendapat hadiah satu pack VP tisu Valie Plus 715 gr seharga Rp 26.000. Kemudian produk Indomie Goreng juga memberikan diskon 10 persen. Ada juga promo beli dua gratis satu untuk tisu merek value plus.

Promo "Hypermart So Much More" juga memberikan diskon hingga 25 persen pada Area Health and Beauty seperti sampo Pantene Anti Dandruff (diskon 25 %), Sunsilk (diskon 20 %), Gatsby (diskon 20 %), Listerin (diskon 25 %), Konicare minyak kayu putih (diskon 10 persen), Sunlight, Sunklin Softergent.

Tak ketinggalan di area pasar segar, buah, alpokat juga diiskon sampai 30 persen, seperti daging sapi, bakso, ayam juga didiskon, nugget juga ada yang sedang promo. Kebutuhan yang juga paling diminati ibu rumah tangga seperti kebutuhan kamar joko diberikan promo hingga 30 persen untuk produk bed cover merek Regal dan Sunsabela.