Hadapi Persib, Kekuatan Mitra Kukar Banyak Tergerus Cedera

SRIPOKU.COM, SOLO-Edisi pertama Piala Presiden lalu (2015), babak delapan besar menyuguhkan duel panas antara Persib vs Pusamania Borneo FC (PBFC). Laga tersebut tiba-tiba menjadi panas melawan tim asal Samarinda, padahal sebenarnya kedua klub tidak punya historis duel panas. Sebabnya tidak lain karena psywar sang pelatih Iwan Setiawan yang menyulut api kesengitan partai tersebut.

Kali ini, meski berbeda, Piala Presiden 2017 menyajikan lagi babak delapan besar yang dipastikan tetap panas bagi Persib. Sebabnya karena format perempat final yang dibuat dengan sistem gugur (konock-out system). Siapa tertindas mereka yang kandas, satu laga yang diibaratkan final karena yang kalah harus terhenti. Persib sendiri kembali menghadapi tim asal Kalimantan yakni Mitra Kukar. Adalah mereka arahan Jafri Sastra yang juga ditaklukkan Persib di Piala Presiden pertama pada partai semi final

Sialnya, Mitra Kukar kini sedang diambang batas. Lolos Grup A berkat keberuntungan, mereka pun dipastikan kehilangan dua pemain tulang punggung Dedi Gusmawan dan Bayu Pradana akibat cedera. Diragukan tampilnya duo pemain asing In Kyun Oh dan Gotor Blas karena cedera, pun sama situasinya dengan Septian David Maulana, buat Jafri dirauti asa ketidakpastian.

Tim berjuluk Naga Mekes juga dipastikan tanpa striker asing menerobos pertahanan Persib karena Angel Carrascosa Munoz dan Hugo Retamal Nicolas dipulangkan karena dalam trialnya dianggap tak memuaskan. Pincanglah Kukar dengan kondisi seperti demikian walau, Jafri masih punya harapan memainkan In Kyun, Gotor dan Septian David.

“Dedi, Bayu mereka tulang punggung tim kami, mereka cedera, tapi ada pemain lain yang sudah disiapkan selama satu minggu di Yogyakarta. Pengganti Dedi masih ada (Saepuloh) Maulana, Joko (Sidik), dan Nhoval (Vandianur). Untuk pengganti Bayu ada banyak juga pengganti M Bachtiar, Anindito dan Hisyam Tolle,” beber Jafri.

Melihat dari kondisi tersebut, Persib terbilang berada di atas angin. Maung Bandung tengah dalam kondisi on-fire di perempat final ini. Sapu bersih laga grup di kandang sendiri merupakan kepercayaan diri yang ditanam dalam skuatnya. Persib bak menemukan serpihan puzzle yang hilang dengan kembalinya beberapa pemain yang membawai juara Piala Presiden edisi pertama dan sempat terpisah. Merekalah yang lebih punya tekad tinggi mempertahankan gelar.

Tim arahan Jajang Nurjaman bisa dikatakan tanpa masalah dan siap bermain lepas di Manahan Solo, Sabtu (25/2/2017) ini. Gian Zola, Hariono dan Dedi Kusnandar diprediksi dipercaya lagi menjadi metronom di lini tengah Persib nanti menyokong pergerakkan Febri Hariyadi, Matsunaga Shohei serta Serginho van Dijk di lini depan.

Febri masih menjadi pemain kunci Persib mengingat selama perhelatan grup belum ada pemain yang bisa menghentikannya meliuk-liuk di sisi sayap kanan. Syaiful Ramadan diprediksi akan sulit menghadapi kecepatan Febri mengeksploitasi sisi kiri pertahanan Mitra Kukar.

Di kubu lawan, dua pemain yang diragukan tampil In Kyun Oh, serta Septian David adalah pemain kunci, andai keduanya bisa turun maka bisa menjadi perhatian khusus untuk lini pertahanan Persib. Yogi Rahadian serta sang mantan Zulham Zamrun pula mesti diwaspadai. Yogi yang merupakan pencetak gol terakhir dari pertemuan Persib vs Mitra Kukar di tenggarong dan Zulham sudah pasti punya motivasi lebih jebol gawang mantan.

Prediksi susunan pemain :

PERSIB : Imade Wirawan (PG); Vladimir Vujovic, Achmad Jufriyanto, Henhen Herdiana*, Tony Sucipto; Hariono, Dedi Kusnandar, Gian Zola*; Matsunaga Shohei, Febri Hariyadi*, Serginho van Dijk.