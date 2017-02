Foto Jokowi yang Diunggah FB Madame Tussauds Ini Ada Kejanggalan

Laporan Wartawan TribunStyle.com, Indan Kurnia

SRIPOKU.COM - Jika kamu mendengar nama Museum Madame Tussauds, pastinya di pikiran kamu langsung terbayang patung lilin bukan?

Ya, Museum tersohor di London, Inggris ini memang dikenal dengan patung lilinnya.

Museum Madame Tussauds mempunyai cabang-cabang di beberapa kota besar di beberapa kota di dunia, seperti Shanghai, Bangkok, Jepang, Hong Kong dan lainnya.

Beberapa waktu yang lalu ada sosok penyanyi Indonesia yang menghiasi Museum Madame Tussauds Bangkok, yaitu Anggun C Sasmi.

Ada juga dibuatkan patung Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno.

Nah selain dua sosok tersebut ada satu sosok lagi yang dikabarkan akan dibuatkan patung lilinnya oeh Museum Madame Tussauds.

Tidak lain dan tidak bukan adalah Presiden Jok Widodo.

Facebook Madame Tussauds Hong Kong mengunggah sebuah video yang terlihat ada Presiden Joko Widodo di dalamnya.

Dengan caption, "Indonesian President Joko Widodo will join the ''Historical and National Heroes'' zone by summer 2017," video berdurasi 37 detik tersebut telah ditonton sebanyak 1,2 juta kali.