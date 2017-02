Warga Borong Barang Elektonik yang Sedang Promo di Citimall

SRIPOKU.COM, BATURAJA---Minggu ke-3 bulan Februari promo elektronik di Hypermart Citimall Baturaja panen, costumer melakukan aksi borong barang-barang elektronik.

Seperti dituturkan Manager Citimall Baturaja Anggra Ferdian didampingi Store General Manager Hypermart Citimall Baturaja, Nanang Baskoro Subroto kepada Sripo Jumat (24/2), di minggu ini banyak customer dari luar Kota Baturaja melakukan aksi borong barang.

Sebanyak 60 unit televisi LED berbagai merek dan ukuran didroving ke daerah sentra karet Batumarta. Selain itu tercatat 300 unit magic com juga diborong pembeli.

Aksi borong tak kalah mencengangkan juga pada penjualan kompor gas sebanyak 250 unit kompor gas merek Rinnai juga dilakukan customer.

Bahkan kulkas 2 pintu merek sharp seri SJIF 85 PBSL yang sedang promo dari Rp 15.179.000 turun menjadi Rp 8.199.000 penjualan dalam minggu ini cukup menggembirakan. Sepuluh unit kulkas 2 pintu seri ini langsung terjual selama pekan promo.

Pembeli nampaknya memanfaatkan event promo barang yang dilakukan dimingu ketiga ini karena sedang ada diskon besar-besaran , untuk megic com merek miyako pihak costumer yang belanja gila-gilaan hingga memborong habis produc yang sedang didiskon .

“Stok megic com merek ini habis , kemaren diborong customer”, terang salah seorang karyawan di area barang elktronik Citimall Baturaja.

Selain magic com dan kompor gas , aksi borong televisi juga cukup mengagetkan, costumer dari daerah centra produki karet di Batumarta memborong 60 unit televisi LED yang sedang diskon hingga 50 persen all produck.

Televisi yang dipesan oleh bos dari di Batumarta ini diantar langsung ke alamat si pembeli. Kemudian untuk produk kompor gas dua tungku merek Rinnai seri RI.522 C harganya mendapat diskon lumayan besar dari Rp 395.900 didiskon menjadi 299.000, begitu juga magic com merek miyako dari Rp 329.000 turun harga menajdi Rp 206.000, majic com merek cosmos dari Rp 269.900 turun menjadi Rp 197.000.

Costumer yang berkunjung ke pusat perbelanjaan Hypermart Citimall Baturaja jangan sampai melewatkan moment cuci gudang setahun sekali.