Awal Maret, Menteri ESDM Janji Turunkan Harga Gas Industri di Sumatera Utara

SRIPOKU.COM , MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi mengatakan, pemerintah pusat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berjanji akan menurunkan harga gas untuk industri di Sumatera Utara (Sumut).

Jonan menyampaikan penurunan harga gas industri di Sumut tersebut dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Gubernur Erry mengatakan, penurunan harga gas industri di Sumut yakni dari 12, 2 dollar AS per MMbtu menjadi 9,9 dollar AS per MMbtu. Penurunan harga gas berlaku per 1 Maret 2017.

"Masalahnya, harga gas untuk industri di Sumut tertinggi dunia," kata Erry saat menghadiri peresmian Pabrik Sarung Tangan PT Medisafe di Tanjungmorawa, Deliserdang, bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kamis (23/2/2017).

Menurut Gubernur Erry, harga gas industri menjadi salah satu kendala investasi dan menyebabkan industri di Sumut tidak mampu bersaing. Keluhan ini dijawab langsung Menteri ESDM dengan kabar gembira penurunan harga gas.

Walau masih tinggi jika dibanding Malaysia yang hanya sekitar 6 dollar AS per MMbtu, namun penurunan harga gas industri tersebut menjadi angin segar bagi pelaku industri di Sumut.

“Kami harap melalui Menteri Perindustrian, harga gas bisa diturunkan lagi agar industri di Sumut bisa lebih kompetitif,” kata Erry.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjawab, harga gas yang turun akan terus dievaluasi per enam bulan sesuai harga minyak dunia.

