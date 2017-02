Asa Hatta Soccer Buru Putra Andalas

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Hatta Soccer yang mengalami kesulitan sepanjang lima laga bertekad memperbaiki rekor dan memperbaiki posisi di klasemen saat menghadapi runner up Grup A, di pekan ke-8 penyelenggaraan SSL U-14, di Stadion Garuda Jumat (24/2).

Sementara Bayu Putra yang berada di posisi ketiga dengan nilai 9, akan menjalani derby berat lawan klub satu kawasan yakni, Sriwijaya Asah Soccer yang berada di posisi ke-7 mengantongi nilai 3. Maklum, SAS dan Bayu Putra sama-sama berhome base di Lapangan Sukarela. Bayu Putra bertekad merebut posisi Putra Andalas yang terpaut 3 poin. Seperti diketahui Putra Andalas berada di posisi kedua mengantongi nilai 13. Jika Hatta Soccer

menang atas Putra Andalas, maka Bayu Putra memiliki kesempatan mengejar posisi runner up.

Panitia Bagian Pertandingan Herdy Sulistiyo mengatakan, setidaknya ada 7 pertandingan. Masing-masing tim sudah menjalani 3-6 pertandingan dan sejauh ini tim mana saja memiliki peluang lolos ke babak 8 besar mulai terlihat.

Dari Grup A, PSPM misalnya, masih kokoh di puncak klasemen. Bahkan dengan enam kemenangan dari enam laga menunjukkan, nilai PS Palembang Muda itu tidak mungkin terkejar. Namun, posisi runner up hingga empat besar, menunjukkan persaingan ketat.

Misalnya, Putra Andalas, Bayu Putra, SMPN 17 masih rawan terkejar tim-tim di bawahnya seperti PSDM Limas dan Sriwijaya Asah Soccer.

Presiden SSL Hendri Zainuddin menambahkan pergerakan tim-tim di Grup B juga masih ketat, belum ada yang mendominasi. Sebut saja Spenpul sang pemuncak klasemen hanya unggul satu poin dari runner up Utilitas Pusri dan dan peringkat ketiga Bukit Besar Bersatu yang mengantongi 12 poin. Ada Perisai di posisi empat besar yang

mengantongi nilai 8. Di bawahnya Persegrata mengantongi nilai 7 dan menyimpan 2 laga. Adapula Elang Emas di posisi enam yang mengantongi nilai 3, namun baru menjalani tiga laga.

"Pergerakan tim-tim di posisi enam besar masih ketat, memang ada beberapa tim pemuncak klasemen yang terlihat mendominasi, seperti PS Palembang Muda dan Spenpul, namun tim-tim di bawah dari posisi runner up hingga peringkat enam bersaing ketat," ujar Hendri.

Jadwal Pertandingan 24-26 Februari:

24 Februari 2017

Pukul 14.30 Putra Andalas vs Hatta Soccer

Pukul 16.00 Bayu Putra vs Sriwijaya Asah Soccer

25 Februari 2017

Pukul 14.00 Persegrata vs Patra Muda

Pukul 16.00 Spenpul vs Elang Mas

26 Februari 2017

Pukul 13.00 Utilitas Pusri vs Elang Mas

Pukul 14.30 Bukit Besar Bersatu vs Putra Kertapati

Pukul 16.00 SMPN 27 vs PSDM Limas

KLASEMEN GRUP A

NO TIM M M S K MG KG SG Nilai

1 PSPM 6 6 0 0 35 0 35 18

2 Putra Andalas 6 5 1 0 18 10 8 13

3 Bayu Putra 6 3 1 2 10 14 -4 10

4 SMPN 17 6 3 0 3 9 10 -1 9

5 PSDM Limas 5 2 0 3 9 9 0 6

6 Sriwijaya Asah Soccer 5 2 0 3 5 16 -11 6

7 Hatta Soccer 5 1 0 4 5 16 -11 3

8 SMPN 27 5 0 0 5 3 15 -11 0

KLASEMEN GRUP B

NO TIM M M S K MG KG SG Nilai

1 Spenpul 5 4 1 0 15 1 14 13

2 Utilitas Pusri 5 4 0 1 15 2 13 12

3 Bukit Besar Bersatu 5 3 2 0 6 1 5 12

4 Perisai 6 2 2 2 6 14 -8 8

5 Persegrata 5 2 1 2 3 8 -3 7

6 Elang Mas 3 1 0 2 2 5 -3 3

7 Patra Muda 3 0 0 3 2 6 -4 0

8 Putra Kertapati 5 0 0 5 2 18 -16 0