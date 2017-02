Ini Perubahan Jadwal Pertandingan Babak 8 Besar Piala Presiden

SRIPOKU.COM-Setelah sempat dimumkan satu hari kemarin, kini Jadwal pertandingan Babak Delapan Besar Piala Presiden 2017 mengalami perubahan. Sebanyak 4 pertandingan mengalami perubahan.

Seperti dilansir dari sportsatu, Partai Pusamania Borneo FC melawan Madura United, yang sebelumnya dijadwalkan digelar Sabtu (25/2) pada pukul 18.00 WIB misalnya digeser ke pukul 21.00 WIB. Sementara itu, partai Persib Bandung kontra Mitra Kukar akan digelar 18.00 WIB setelah sebelumnya dijadwalkan 21.00 WIB.

Pertukaran jadwal juga terjadi di Minggu (26/2). Partai Semen Padang kontra Bhayangkara FC yang awalnya dijadwalkan digelar pada pukul 18.00 WIB digeser ke 21.00 WIB. Sementara pertandingan pada pukul 18.00 WIB pun diisi perjumpaan Arema FC melawan Sriwijaya FC, yang semula dijadwalkan 21.00 WIB.

Informasi dari Manahan Solo seperti diumumkan di situs resmi Arema, perubahan ini menyusul adanya koordinasi dengan pemegang hak siar Piala Presiden. Keempat pertandingan itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo.

Jadwal Terbaru Babak 8 Besar Piala Presiden:

Sabtu, 25 Februari 2017

Kick Off pukul 18.00 WIB: Persib Bandung vs Mitra Kukar

Kick Off pukul 21.00 WIB: Pusamania Borneo FC vs Madura United

Minggu, 26 Februari 2017

Kick Off 18.00 WIB: Arema FC vs Sriwijaya FC

Kick Off 21.00 WIB: Semen Padang vs Bhayangkara FC