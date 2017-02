SRIPOKU.COM, LONDON - Kalau masih hidup, bintang musik dunia dari AS Kurt Donald Cobain berulang tahun ke-50 pada Senin lalu (20/2/2017).

Berita Lainnya: Kurt Cobain Tidak Mati Bunuh Diri?

Tepat pada setengah abad kelahiran vokalis, pencipta lagu, dan pemain musik itu, pengelola lisensi musik PPL, Inggris, mengeluarkan daftar yang berisi 20 lagu band Nirvana yang paling sering diputar di radio dan televisi selama ini.

Nirvana merupakan band grunge ternama dunia yang dibentuk oleh Cobain pada 1987 di Aberdeen, Washington, AS, di mana pemilik nama lengkap Kurt Donald Cobain itu lahir. Nirvana kemudian mulai meraih keterkenalan mereka di Seattle, AS.

Sudah bisa ditebak, "Smells Like Teen Spirit", menempati posisi pertama daftar lagu Nirvana yang paling sering diperdengarkan sepanjang masa.

Sesudah lagu tersebut, berturut-turut ada "Come As You Are", "Lithium", "Heart-Shaped Box", dan "In Bloom" dalam daftar lima besar.

Lagu mendiang artis musik Inggris David Bowie yang dibawakan oleh Nirvana, "The Man Who Sold The World", menduduki tempat keenam.

"Kurt Cobain merupakan salah satu sosok paling visioner dalam musik akhir 1980-an dan awal 1990-an. Ia menjadi sumber inspirasi bagi amat banyak orang muda di seluruh dunia untuk mulai belajar main alat musik dan memiliki rasa percaya diri untuk mulai menulis musik mereka sendiri," tutur Tim Silver dari PPL.

"Pada 50 tahun kelahirannya, kami sangat senang bisa memberi penghormatan kepadanya berupa daftar 20 lagu Nirvana yang paling sering diperdengarkan di radio dan televisi. Dalam daftar itu banyak lagu mereka yang paling terkenal, tetapi ada juga satu dua lagu yang tidak demikian," tutur Silver lagi.

Mau tahu daftar itu selengkapnya? Ini dia:

1. Smells Like Teen Spirit (dirilis pada 1991)

2. Come As You Are (1991)

3. Lithium (1991)

4. Heart-Shaped Box (1993)

5. In Bloom (1991)

6. The Man Who Sold The World (1993)

7. All Apologies (1993)

8. About A Girl (1989)

9. Aneurysm (1991)

10. On A Plan (1991)

11. Drain You (1991)

12. Stay Away (1991)

13. Breed (1991)

14. Love Buzz (1989)

15. Serve The Servants (1993)

16. Lounge Act (1991)

17. Something In The Way (1991)

18. Molly's Lips (1990)

19. Dumb (1993)

20. Territorial Pissings (1991).

Cobain dinyatakan bunuh diri dan meninggal dunia pada 5 April 1994 di Seattle.

Sumber : NME.com