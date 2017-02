Pusamania Borneo tak Gentar Hadapi Madura United

SRIPOKU.COM, SOLO-Drawing babak 8 besar Piala Presiden 2017 telah dilakukan di Jakarta, pada Selasa (21/2) sore tadi. Alhasil, Pusamania Borneo FC (PBFC) II sebagai juara Grup D akan ditantang runner up Grup E, Madura Unuted.

Laga perempat final PBFC II melawan Madura United akan digelar pada Sabtu, 25 Februari 2017 di Stadion Manahan Solo, Pukul 19.00 WITA.

Menanggapi hasil tersebut, manajer tim PBFC, Farid Abubakar mengatakan lawan yang dihadapi adalah salahsatu tim terbaik di Indonesia saat ini. Namun, disisi lain pihaknya tetap tak gentar.

"Ya, Madura United tim bagus, kualitas pemain juga mereka mentereng, namun justru dengan hal itulah yang membuat kami semakin terpacu saat bertemu mereka," ujarnya seperti dilansir dari situs resmi klub, Selasa (21/2).

Lebih lanjut, Farid mengaku sebelum drawing dimulai, untuk babak perempat final ini pihaknya sebenarnya tak terlalu banyak memilih lawan. "Karena bagi kami semua tim kuat dan kami siap bertemu dengan siapapun lawannya," urai Farid.

"Tim sendiri saat ini ada di Jogja, H-2 sebelum kickoff baru pindah ke Solo. Persiapan kita normal, status juara grup juga sedikit banyak memperkuat mental anak-anak, semua enjoy, terlebih status tim non unggulan bagi kami bukan suatu beban, ini justru sebuah keuntungan. Meski demikian anak-anak tetap berlatih serius," pungkasnya.

Selain laga antara Pusamania Borneo (Juara Grup D) melawan Madura United (Runner Up Grup E), laga perempat final lainnya saling bertemu Persib Bandung (Juara Grup C) melawan Mitra Kukar (Juara Grup A), Semen Padang (Juara Grup E) melawan Bhayangkara FC (Runner Up Grup B) dan Arema FC (Juara Grup B) vs Sriwijaya FC (Runner Up Grup D).

Hasil Drawing Piala Presiden 2017

Sabtu, 25 Februari 2017

PBFC versus Madura United 18.00 WIB

Persib versus Mitra Kukar 21.00 WIB

Minggu, 25 Februari 2017

Semen Padang versus Bhayangkara 18.00 WIB

Arema FC versus Sriwijaya FC 21.00 WIB