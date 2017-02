Tony:Sistem Gugur di Delapan Besar Menguji Mental Bertanding

SRIPOKU.COM, BANDUNG-Sebanyak delapan klub dari lima Grup telah memastikan diri melenggang ke babak per-delapan final Piala Presiden 2017 menuju Manahan Solo 25-26 Februari. Mitra Kukar, Arema FC, Persib, Pusamania Borneo FC, Semen Padang; Bhayangkara FC, Madura United, dan Sriwijaya FC bakal melakukan drawing Selasa (21/2/2017) besok di Solo.

Pemain senior Persib Tony Sucipto tak mau pilah-pilih lawan. Ia menilai tim yang sudah memastikan lolos ke perempat final adalah kesebelasan yang sudah siap dari segi mental dan kualitas. Menjadi pesaing Persib mempertahankan gelar juara Piala Presiden yang telah direngkuh pertama kali tahun 2015 lalu.

“Tim yang masuk delapan besar tim yang pastinya sudah siap dan bekerja keras di fase grup, mereka siap dari segi mental. Jadi engga bisa harus milih-milih lawan kita fokus persiapan kita dulu sekarang menuju pertandingan penting nanti,” kata Tony seperti dilansir dari situs simamaung.com, Senin (20/2).

Terpilihnya Stadion Manahan Solo sebagai tempat netral di babak delapan besar ini tak buat Tony keberatan. Ia yakin bahwa Bobotoh akan hadir di Manahan saat laga pekan akhir ini. Soal mental bermain di tandang, pemain 31 tahun itu menyebutkan segera menyiapkannya.

“Tidak masalah buat saya, Solo juga tempat netral. Saya pribadi yakin meski di gelar di Solo bobotoh pasti datang buat suport tim kebangganya. Kita pun pasti akan persiakan mental tim untuk delapan besar,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa tekanan justru datang karena format 8 besar kali ini berbeda dari sebelumnya. Jika perhelatan pertama lalu memakai sistem home and away maka kali ini digelar dengan sistem gugur atau knock out single match. Meski tekanan itu datang, tim akan berusaha memenangkan setiap pertandingan yang dijalani.

“Tekanan pasti ada dan itu juga dirasakan tim lain dengan sistem gugur. Tapi kita berusaha untuk memenangkan di setiap pertandingan walaupun tanpa sistem gugur pun kita mau menangkan,” pungkas Tony