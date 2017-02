Bayu Putra Menang WO, Pusri Geser BBB

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Meski tidak ada kejutan di pekan ke-7 Sumsel Super League (SSL) U-14, 17-19 Februari 2017. Karena PS Palembang Muda dan Spenpul FC masih tetap melanjutkan hegemoninya sebagai penguasa Grup.

Namun, pergerakan tim-tim di posisi empat besar cukup menarik untuk disimak. Bayu Putra misalnya, setelah menang WO kini mampu bertahan di posisi tiga dan menekan Putra Andalas di posisi kedua.

Sementara itu, Utlitas Pusri justru membuat kejutan. Kemenanganannya atas Patra Muda membuatnya mampu menggusur posisi Bukit Besar Bersatu (BBB) yang bermain imbang lawan Spenpul.

"Pergerakan tim-tim di posisi empat besar juga sangat baik, persiangan sejauh semakin sengit karena tim-tim yang berada di puncak klasemen jika tidak hati-hati bisa saja tergusur," ujar Presiden SSL, Hendri Zainuddin, Senin (20/2).

Seperti diketahui, Spenpul yang bermain imbang 0-0 lawan Bukit Besar Bersatu (Jumat (17/2) masih bertahta, berbeda dengan BBB yang harus turun ke peringkat ketiga, setelah Utlitas Pusri menang atas Patra Muda 2-0.

Panitia Bagian Pertandingan, Herdi Sulistiyo mengatakan, PS Pelembang Muda bercokol di Grup A dan berpesta gol dengan menghajar seterunya Bayu Putra 9-0. Pertandingan lainnya, Bayu Putra menang WO (3-0) atas SMPN 27. Sementara itu, SMPN 17 (One Seven) naik satu strip ke peringkat 4 usai menang 3-2 atas Hatta Soccer.

Ditambahkan Hendri agar tim-tim yang sudah tidak memiliki peluang lolos untuk tetap bertanding, karena SSL menyiapkan kompetisi sebagai sarana bagi para pemain dari SSb untuk menguji hasil latihan.

"Kami apresiasi tim-tim yang sejauh ini menunjukkan performa terbaik, namun saya pikir tim-tim yang kurang beruntung di laga-laga awal untuk tetapi semangat dan mari kita tegak fair play dan sportivitas untuk menjaga kualitas kompetisi," ujar anggota DPD RI asal Sumsel ini.

Menurut dia, panitia terus berusaha meningkatkan kualitas dan mutu kompetisi, tetapi semua bergantung kepada tim-tim peserta untuk tetap menjaga sportivitas.

Jum'at 17 Februari

(14.30) Spenpul FC vs Bukit Besar Bersatu 0-0

(16.00) Perisai vs Persegrata 1-1

Sabtu 18 Februari

14.00 Bayu Putra vs SLTPN 27 4-0 (WO)

(16.00) II PSPM vs Putra Andalas 9-0

Minggu 19 Februari

(14.00) Patra Muda vs Utilitas Pusri 0-2

(16.00) Hatta Soccer vs SLTPN 17(one Saven) 2-3

KLASEMEN GRUP A

NO TIM M M S K MG KG SG Nilai

1 PSPM 6 6 0 0 35 0 35 18

2 Putra Andalas 6 5 1 0 18 10 8 13

3 Bayu Putra 6 3 1 2 10 14 -4 10

4 SMPN 17 6 3 0 3 9 10 -1 9

5 PSDM Limas 5 2 0 3 9 9 0 6

6 Sriwijaya Asah Soccer 5 2 0 3 5 16 -11 6

7 Hatta Soccer 5 1 0 4 5 16 -11 3

8 SMPN 27 5 0 0 5 3 15 -11 0

KLASEMEN GRUP B

NO TIM M M S K MG KG SG Nilai

1 Spenpul 5 4 1 0 15 1 14 13

2 Utilitas Pusri 5 4 0 1 15 2 13 12

3 Bukit Besar Bersatu 5 3 2 0 6 1 5 12

4 Perisai 6 2 2 2 6 14 -8 8

5 Persegrata 5 2 1 2 3 8 -3 7

6 Elang Mas 3 1 0 2 2 5 -3 3

7 Patra Muda 3 0 0 3 2 6 -4 0

8 Putra Kertapati 5 0 0 5 2 18 -16 0