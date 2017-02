Basket Sumsel Bisa Go To Internasional

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Kelengkapan fasilitas olahraga dan potensi atlet di Sumatera Selatan kian menjadi sorotan mancanegara. Misalnya saja, olahraga baske. Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan jika Basket Sumsel bisa 'go to Innternasional' apalagi kini adanya lirikan dari Jr NBA New York yang ingin turut membina Basket

Gubernur Sumsel Alex Noerdin memaparkan banyak hal seputar olahraga di Sumsel termasuk perkembangan olahraga basket dengan pengurus NBA di Hongkong yakni Jim Wong dan pengurus NBA di New York yakni Rushia dan Troy Justice.

"Sumsel mempunyai fasilitas olahraga yang lengkap, dan berharap dalam waktu dekat ini atlet basket di Sumsel bisa go internasional," ujar Alex

Dijelaskannya, Sumsel banyak memiliki atlet basket yang sangat berpotensi, oleh sebab itu atlet-atlet ini nantinya bisa mendapatkan pembinaan khusus dari pihak NBA. "Selain itu, bisa membawa olahraga basket di Sumsel go internasional dan dikenal banyak negara atas prestasi yang diraih nantinya," terangnya.

Sementara itu, dalam kesempatan kegiatan teleconfrence tersebut, pengurus NBA di Hongkong, Jim Wong mengaku takjub dengan fasilitas olahraga yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumsel. "Pihak NBA akan mencari bibit-bibit atlet basket di Sumsel yang berusia 8-14 tahun untuk kemudian nantinya akan mendapatkan pembinaan dari NBA," kata Jim Wong.

Lanjutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan bertandang ke Sumsel untuk sosialisasi dan mengedukasi atlet basket di Sumsel. "Kami akan mencari 16 atlet berusia muda yang terdiri 8 laki-laki dan 8 perempuan untuk dilatih NBA," bebernya.

Ia menghimbau supaya Pihak Pemprov Sumsel menerapkan kurikulum pembelajaran basket ke jenjang pendidikan SMP dan SMA sederajat agar bibit-bibit atlet basket terus bertambah di Sumsel. "Ya, untuk memaksimalkan potensi atlet muda nantinya, perlu adanya kurikulum pembelajaran basket di sekolah-sekolah," pungkasnya.