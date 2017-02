Waw Pemain AS Roma Ini Dukung Ahok

SRIPOKU.COM, PALEMBANG--Dukungan Radja Nainggolan pada salah satu calon gubernur DKI Jakarta di Twitter menyeret perhatian publik.

Secara terang-terangan, Nainggolan menandai Twitter Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang merupkan calon gubernur urutan kedua.

Tidakan Nainggolan di Twitter itu menyeret perhatian publik Indonesia, terutama pendukung Ahok-Djarot.

Pada postingan Nainggolan dua hari lalu di Instagram, mereka mengucapkan terima kasih pada Nainggolan.

Bahkan netizen membandingkan Nainggolan dengan Kiper Juventus Emil Audero Mulyadi yang memiliki darah keturunan Indonesia.

Akun erichjourdan menulis komentar "AHOKERSSSS" pada postingan Nainggolan.

"Thx for ur support for MR BASUKI TJAHYA AND DJAROT! NUMBER TWO! WINNER," tulis Muhammad_orio.

Ungkapan senada juga dituliskan Immanuelsinaga di kolom komentar Nainggolan.

Dia menulis Thnks ninjaa for suppporting @basukibtp.

Pecex_screamo membandingkan @radjaclaninggolan lebih Indonesia daripada @emil_audero.

Komentar Nainggolan tentang Indonesia bukan hanya sekali ini saja.

Sejak Piala AFF 2016, Nainggolan juga memberikan dukungan pada Timnas Indonesia.

Bahkan pemain berdarah Medan, Sumatera Utara, itu mendoakan agar Timnas Indonesia menang di Piala AFF.