Hii Seekor Kecoa Hidup Dikeluarkan Dokter dari Dalam Tubuh Wanita ini

The New Indian Express

SRIPOKU.COM, INDIA -- Seorang wanita harus menjalani operasi setelah dokter menemukan kalau seekor kecoa hidup sudah masuk ke dalam tubuhnya.

Dikutip dari Stomp, menurut informasi dari The New Indian Express melalui The Straits Times, wanita berusia 42 tahun asal Chennai, India ini, sempat dilarikan ke rumah sakit pada Rabu (1 Februari 2017), setelah ia merasakan rasa aneh diantara mata dan hidungnya.

Ia juga sempat merasa kalau seekor serangga sempat masuk melalui lubang hidungnya dan berhasil masuk ke bagian dalam kepala, sebelum akhirnya ia merasakan gejala aneh tersebut.

Menurut informasi dari Philippine Dayly Inquirer dan Asia News Network, hasil pemeriksaan endoskopi nasal yang sudah dilakukan menunjukkan kalau seekor kecoa sudah berada di bagian tengkorak diantara kedua matanya selama 12 jam.

Dr. Shankar dari Stanley Medical College Hospital, menuturkan ”Ini merupakan kasus pertama yang pernah kutangani selama 3 dekade menjalani profesi kedokteran.”

Sang wanita, yang tak mau disebutkan namanya, menuturkan kalau ia merasakan adanya sensasi panas dan rasa sakit, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengunjungi dokter.

Kepada awak media, ia menuturkan ”Aku susah menjelaskannya tapi aku yakin penyebabnya adalah serangga. Ada perasaan menggelitik, sesuatu yang merangkak. Setiap kali bergerak, rasanya ada perasaan panas dimataku.”

"Sepanjang malam aku merasa tidak nyaman. Aku duduk sampai pagi menjelang, sebelum akhirnya pergi ke rumah sakit setelah mendapatkan saran dari pegawaiku,” ujarnya menambahkan.

Menurut Times of India melalui ST, kecoa tersebut sempat terus mencengkram di salah satu bagian jaringan, meski sudah sempat disedot dengan cara suction apparatus.

Shankar menuturkan ”Serangga itu masih hidup dan tampaknya tak mau keluiar. Kami terpaksa menggunakan cara khusus agar bisa menariknya keluar.”

Setelah proses yang cukup rumit, serangga itu akhirnya bisa ditarik keluar, setelah memakan waktu 45 menit.