BSB Syariah Gelar Promo Nyicil Emas

SRIPOKU.COM, BATURAJA---Bagi masyarakat Kota Baturaja dan sekitarnya jangan lewatkan kesempatan memiliki LM (Logam Mulia) yang ditawaraan Bank Sumsel Babel Syariah Baturaja pada promo “Nyicil Emas” LM yang dipusatkan di Citimall Baturaja Kamis (16/2) sore.

Pemimpin Cabang BSB Syariah Baturaja Fitrianti yang ditemui diruang kerjanya menjelaskan program PKE ( Pembiayaan Kepemilikan Emas) atau yang lebih dikenal dengan Nyicil Emas ini diluncurkan bulan November tahun 2016.

Progam ini bertujuan mengajak nasabah berinvestasi , sebab dengan investasi emas tidak akan pernah rugi. Syaratnya sangat mudah cukup menyerahkan foto copy KTP dan membuka rekening tabungan di BSB Syariah dengan DP .

Selain bisa menciciil emas, nasabah juga bisa mencuci emas dan perhiasan lainnya secara gratis di acara tersebut.

Dikesempatan itu Fitrianti menyebutkan beberapan keunggulan Nyicil Emas di BSS Babel Syariah cicilan ringan, bisa ikut promo cuci emas dan perhiasan gratis, syaratnya simple, margin jauh lebih ringan , ada souvenir cantik bagi nasabah kemudian jangka waktu panjang sampai 5 tahun.

Nasabah nyicil emas juga cukup menyerahkan DP (Deposit Payment) 20 persen dari harga emas yang akan dibeli nasabah.

” Harga Emas yang dicicil berlaku sesuai harga saat penandatangan transaksi di bank, “ terang Pemimpin Cabang BSB Syariah Baturaja seraya menambahkan apabila sewaktu-waktu harga LM mengalami kenaikan maka nasabah tidak lagi dikenakan biaya tambahan akibat kenaikan harga.

Dikesmepatan itu Fitrianti juga mennambahkan keuntungan lainnya , nasabah nyiicl emas di BSB Syariah juga bisa mengadaikan emas apabila butuh dana dengan besaran maksimal dihargai 90 persen dari nilai emas dengan ujroh (biaya dewa) ringan.

Program Pembiayaan Kepemilikan Emas ini disesuaikan dnegan harga antam , Firti mencontohkan harga Emas LM per 16 Februari 2017 per gm Rp 602.400 dengan DP 20 persen (Rp 120.400) sisanya Rp 341.600 dicicil maksimal selama 5 tahun atau 60 bulan. Apabila nasabah mengambil cicilan selama satu tahun maka angsurannya hanya Rp 43.344 perbulan dan apabila mengambil cicilan selama 5 tahun maka angsurannya hanay Rp 11.438 per bulan.

Harga cicilan sudah termasuk uang pengelolaan. Barangnya (Emas LM) bisa diambil setelah angsuran selesai. (editor : candra okta della)