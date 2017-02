Aryaduta Palembang Gelar Promo Family Weekend Escape

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Aryaduta Palembang menggelar promo paket menginap di akhir pekan dengan berbagai fasilitas tambahan yang akan membuat waktu bersantai bersama keluarga lebih mengesankan.

Marketing Communication Aryaduta Hotel, Revina Christanthy menjelaskan, Paket Family Weekend Escape disediakan dengan harga mulai dari Rp 728.000 net per malam untuk tipe kamar Superior dan Rp 928.000 net per malam untuk tipe kamar Deluxe.

Paket menginap ini sudah termasuk makan pagi untuk dua dewasa dan dua anak di bawah usia 12 tahun di The Kitchen, diskon 20 persen untuk pemesanan makanan dan minuman di The Kitchen, dan Wi-Fi gratis di seluruh area hotel.

Fasilitas lain yang tak kalah populer khususnya bagi anak-anak adalah fasilitas kolam renang dan area main khusus anak yang terletak di lantai tiga.

Dua anak di bawah usia 12 tahun akan mendapatkan kids menu secara cuma-cuma di The Pool Café saat berenang.

Yang lebih spesial lagi adalah bagi keluarga yang ingin mengambil kamar tambahan di periode menginap yang sama akan mendapatkan diskon 20 persen (dari harga normal Rp 728.000 net) khusus untuk kamar tambahan tersebut.

"Paket ini berlaku untuk menginap di hari Jumat dan Sabtu," ujarnya, Rabu (15/2/2017).

Bagi tamu yang ingin beristirahat sejenak di hari Minggu sebelum kembali memulai aktivitas, Aryaduta Palembang menawarkan paket Hot Sunday Deal yang sangat terjangkau dengan harga mulai dari Rp 599.000 net per malam.

Selain itu, Aryaduta juga memperkenalkan paket menginap baru yang ditujukan bagi pasangan suami istri yang ingin merayakan momen istimewa mereka di akhir pekan dengan paket Romantic Escape.

Paket ini tersedia mulai dari Rp 799.000 net per malam sudah termasuk berbagai fasilitas istimewa yang dirancang khusus untuk memanjakan pasangan tercinta seperti pilihan voucher makan malam Night Market atau BBQ untuk dua orang di The Kitchen, chocolate praline, dan voucher Rp 50.000 untuk massage atau perawatan spa di The Spa.

"Bagi pasangan yang menginap di kategori Junior Suite keatas akan mendapatkan aneka kue-kue cantik atau Sweet Temptation yang diantarkan langsung ke kamar," ungkap Revina.

Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut seputar paket menginap Aryaduta Palembang bisa menghubungi 0711-383838.