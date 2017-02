Sekda Sumsel: Kominfo Kalau Dulu Deppen Itu Dulu Terdepan. Bicara IT Itu Duluan

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Plt Sekda Provinsi Sumsel Drs H Joko Imam Sentosa MM mengingatkan pentingnya peran Dinas Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) yang menjadi ujung tombak terdepan.



"Kominfo kalau dulu Deppen itu dulu terdepan. Bicara IT itu duluan. Harus duluan tahu. Hadirnya IT cepat atau lambat dengan teknologi yang tinggi, teknologi satelit. Kejadian di belahan bumi lain dapat kita ketahui. Dengan kemajuan IT membawa dampak positif dan negatif. Tinggal kita menyikapinya," ungkap Joko saat membuka Rapat Teknis Komunikasi dan Informatika Sumsel dan Teleconference/Video Call di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Selasa (14/2/2017).

Joko mencontohkan pada zaman KPK RI kepemimpinan Bambang Wijayanto, ada melakukan kajian penelitian adanya pergeseran peran ayah.

"Dengan IT anak cucu kita mengejar dengan ponsel mengejar aplikasi yang diperoleh. Banyak negatifnya kalau tidak bisa dikontrol. Kesibukan di kota besar. Peginyo ketika ayam bekokok. Baleknyo lah malam. Figur ayah mimpin solat maghrib dan Isya tidak bisa lagi karena tuntutan," kata Joko.

Menurut Joko sekarang ini rapat bisa jarak jauh cukup video conference Sumsel dengan pusat sehingga jarang ke Jakarta.

"Begitu juga dengan kabupaten/kota jadi yang dari kabupaten jarang ke Palembang. Begitu ke Palembang bingung sudah banyak kemajuan. Banyak magnet. LRT, tol," katanya.

Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Sumsel Farhat Syukri, dan Kepala BPS Sumsel Yos Rusdiansyah.

Plt Sekda Joko Imam Sentosa menyapa Asisten III Setda Pemkab Banyuasin M Yusuf dan memberikan pengarahan terkait Karhutla.

"Instruksi Karhutla agar dimasukkan dalam RKP. Selama ini ada di BPBD. Ke depan yang terkait dengan hutan agar mengalokasikan. Melakukan pencegahan jangan sampai ada asap. Terlebih moment Sumsel menjadi tuan rumah Asian Games. Pak Yusuf ado permintaan nak disampaikan ke Sumsel," kata Sekda.

Kepala Dinas Kominfo Sumsel Farhat Syukri mengatakan saat ini sudah siap ada enam Kabupuaten/Kota berinteraksi melalui video conference.

"OKU, OKI, Linggau, Mura, Muba, Prabumulih sedang monitor. Silahkan Pak Sekda video confrence memberikan arahan hal-hal seperti Karhutla. Bisa melihat kinerja kawan-kawan di daerah. Berjalan lancar karena persiapannya acara ini luar biasa. Seperti Prabumulih sampai jam 3 tadi. Kita apresiasi," kata Farhat yang mantan Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.