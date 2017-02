Dorong Mahasiswa Melek Investasi, UMN Resmikan Galeri Investasi

SRIPOKU.COM , Serpong - Guna meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam hal investasi khususnya investasi saham, Universitas Multimedia Nusantara (UMN) bersama Bursa Efek Indonesia dan PT Phillips Securities meresmikan Galeri Investasi UMN.

Hadir dalam peresmian tersebur Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Nicky Hogan, Direktur PT Phillips Securities Thessalonica Winarto, Ketua Program Studi Manajemen UMN Dewi Wahyu Handayani.

Dewi mengatakan, keberadaan Galeri Investasi BEI selaras dengan perancangan iklim berinvestasi oleh pemerintah Indonesia.

"Penggunaan Galeri lnvestasi BEI akan dimanfaatkan selaras dengan beberapa mata kuliah Program Studi (Prodi) Manajemen seperti Bank dan Others Financial Institution, Fundamental of Investment, Investment dan Capital Market, Technical Analysis, dan Derivative Asset," ujar Dewi di UMN, Serpong, Tangerang Banten, Selasa (14/2/2017).

Dengan hadirnya Galeri Investasi tersebut mahasiswa bisa langsung ikut serta merasakan melakukan investasi dengan intrumen saham, melakukan analisis terhadap saham-saham yang menjadi pilihan investor.

Selain itu, dapat juga mengikuti perkembangan tren ekonomi, bisnis, keamanan, sosial yang berefek pada dinamika pergerakan saham.

"Hal ini dimaksudkan untuk makin menumbuhkan jiwa dan iklim investasi serta minimal "melek" investasi di kalangan mahasiswa atau generasi muda pada umumya,” papar Dewi.

Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia Nicky Hogan, mengatakan pada tahun lalu ada pertumbuhan jumlah investor yang didominasi oleh kalangan usia muda. Hal itu terjadi akibat gencarnya pembukaan galeri-galeri investasi di berbagai kampus dan perguruan tinggi.

"Tahun lalu ada pertumbuhan 85 galeri investasi baru, kalau dari sisi peningkatan investor ada peningkatan lebih dari 100 ribu, dan sekitar 80 persen adalah usia muda, antara usia 20 sampai 40 tahun," papar Nicky.

Dia menjelaskan, pembukaan galeri investasi juga menarik minat para mahasiswa dan kalangan muda untuk menjadi investor di pasar modal.

