Terungkap di Panggung Grammy 2017, Adele Sudah Menikah

Adele menerima Grammy Song of the Year untuk lagu Hello dalam Grammy Awards 2017 di Staples Center, Los Angeles, Minggu (12/2/2017).

SRIPOKU.COM - Entah keceplosan atau tidak, Adele (25) mengungkap bahwa ia sudah menikah dengan ayah anaknya, Simon Konecki (42).

Berita Lainnya: Adele dan 'Hello' Raih Song of the Year Grammy 2017

Pernyataan "suamiku" itu terlontar ketika ia menerima penghargaan Album of the Year pada perhelatan Grammy Awards 2017 di Staples Center, Los Angeles, Minggu (17/2/2017).

Setelah mengutarakan pujian yang panjang kepada rivalnya di Grammy, Beyonce, Adele mengucapkan terima kasih kepada orang-orang terdekatnya.

"Grammys, aku berterima kasih, The (Recording) Academy. Aku mencintaimu, manajerku, suamiku dan anakku, kamulah alasanku membuat (album) ini," ucap penyanyi Inggris itu.

Namun, dalam wawancara di belakang panggung, Adele menyebut Konecki sebagai "partner" atau pasangan.

Adele dan Konecki memiliki satu anak, yang mereka namai Angelo. Kini usianya 4 tahun.

Beberapa waktu lalu, gosip mereka telah menikah semakin santer gara-gara Adele terlihat memakai cincin di jari manis kirinya.

Namun, pihak Adele menolak berkomentar tentang spekulasi tersebut.

Konecki dan Adele pertama bertemu pada tahun 2011. Namun, mereka menutupi hubungan itu dari publik dan pers sampai Adele mengumumkan kehamilannya pada 2012.

Dalam wawancara dengan Vanity Fair, Adele menyebut Konecki sebagai pasangan yang sempurna dan percaya diri.

"Dia tidak pernah merasa terancam dengan apa pun yang terjadi dalam kehidupanku, dan itu luar biasa. Ini hubunganku yang paling serius," kata Adele.

Pada Grammy Awards 2017, Adele meraup lima penghargaan, yakni Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year, Pop Solo Performance, dan Best Pop Vocal.

Sumber : People