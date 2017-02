Horison Ultima Ajak Rayakan Valentine dengan Italian Set Menu Dinner

SRIPOKU.COM, PALEMBANG--Ingin menikmati momen valentine istimewa bersama pasangan dan orang terkasih, Hotel Horison Ultima Palembang telah mempersiapkan pesta topeng atau Venetian Masquaenrade, lengkap dengan Italian Set Menu Dinner.

Pesta Topeng ini nantinya akan dilaksanakan di Lantai 5 Laluna Swimming Pool, sembari menikmati pemandangan Kota Palembang di malam hari

Marketing Communication Hotel Horison Ultima Palembang, Priscilia WFS mengatakan, sengaja mengusung konsep Pesta Topeng pada acara makan malam romantis karena belum ada hotel-hotel di Palembang yang mengusung konsep sejenis.

“Kita ingin sesuatu yang beda di malam Valentine apalagi merayakan dengan orang-orang terkasih. Meskipun bukan pasangan kekasih bisa dengan teman, kerabat maupun keluarga untuk merayakan hari kasih sayang itu,” tuturnya, Senin (13/2/2017).

Konsep Venetian Masquaenrade dengan Italian Set Menu Dinner, Fine Dining with Accoustic Live Music juga dilengkapi dengan beragam menu pilihan mulai dari appetizer seperti Trio Antipasti with Pizza Cone, Cheese Chic Roll and Crostini, menu Soup seperti Creamy Com Chowder with Cilanta.

Kemudian Main Course the Italian Symphony seperti Pan Fried Salman with Creamy Sunset Sauce, Grilled Boneless Chicken with Tangy Mustard Sauce, and Tiger Prawn with Fettucine Al Pasta, Served with Sauteed Herb Vegetables ditambah Dessert yaitu Tiramisu dan Dirk Sparkliling Mytery Of Love.

“Menu-menu tersebut cocok dinikmati dengan pasangan yang merayakan Hari Valentine di hotel kami,”ujarnya.

Ditambahkannya, Hotel Horison Ultima Palembang, telah menyiapkan paket untuk 50 pasangan. Semakin cepat yang melakukan reservasi, maka akan mendapatkan tempat yang langsung berhadapan dengan kolam renang atau pemandangan Kota Palembang di malam hari.

Makan malam yang romantis juga disemarakkan dengan akustik, iringan biola dan set menu dengan penuh cinta.

Editor: Refly Permana

“Hanya dengan membayar Rp 350 ribu nett/orang sudah termasuk topeng yang akan dipakai untuk pesta di malam valentine. Kita juga menyediakan beragam hadiah dan doorprize mulai dari parsel kosmetik sampai tiket pesawat Pergi-Pulang Palembang-Jakarta dan Jakarta-Palembang. Segera reservasi ke nomor 0711-388.000 agar perayaan malam valentine di Horison berkesan,”pungkasnya.