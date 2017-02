Berkat "Blackstar" David Bowie Raih Best Rock Song

SRIPOKU.COM - Mendiang David Bowie merebut Best Rock Song untuk lagu "Blackstar" pada Grammy Awards 2017 di Staples Center, Los Angeles, Minggu (12/2/2017).

Berita Lainnya: Akan Dilelang, Seikat Rambut David Bowie

Ia mengalahkan Radiohead ("Burn the Witch", Metallica ("Hardwire), Twenty One Pilots ("Heathens"), dan Highly Suspect ("My Name Is Human").

Dengan kemenangan itu, Bowie meraup lima atau semua nominasi yang didapatnya pada Grammy Awards 2017 ini.

Sebelumnya ia sudah mendapatkan Grammy untuk best alternative music album, best recording package, best engineered album, dan best rock performance.

Album Blackstar dirilis hanya beberapa hari sebelum musisi itu tutup usia pada 10 Januari 2016.

Ironisnya, inilah kali pertama Bowie mendapatkan Grammy pada kategori musik.

Sebelum ini Grammy memberinya lifetime achievement award pada tahun 2006 dan best music film pada 1985.