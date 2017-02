Adele dan 'Hello' Raih Song of the Year Grammy 2017

SRIPOKU.COM, LOS ANGELES - "And the Grammy goes to Hello," kata Celine Dion saat mengumumkan pemenang Song of the Year di pergelaran Grammy Awards 2017 di Staples Center, Los Angeles, Minggu (12/2/2017).

Kamera pun mengarah pada penyanyi dan pencipta lagunya, Adele. Penyanyi Inggris itu langsung naik ke panggung.

"Sekali lagi saya meminta maaf karena mengumpat saat membawakan lagu George Michael. I love him," kata Adele membuka sambutan.

Dalam kategori tersebut Adele mengalahkan lagu "Formation" (Beyonce), "I Took A Pill In Ibiza" (Mike Posner), Love Yourself (Justin Bieber), dan "7 Years" (Lukas Graham).

Ini merupakan Grammy ketiga Adele pada Grammy 2017. Sebelumnya ia merebut Grammy untuk Best Pop Vocal Album dan Pop Solo Performance.

Dua nominasi lain yang didapat ibu satu anak itu adalah Album of the Year dan Record of the Year.

Adele Puji Beyonce

Adele menerima Grammy Song of the Year untuk lagu Hello dalam Grammy Awards 2017 di Staples Center, Los Angeles, Minggu (12/2/2017). (Christopher Polk/Getty Images for NARAS/AFP)

Lagu "Hello" milik penyanyi Adele merebut penghargaan Record of the Year pada Grammy Awards 2017 yang digelar di Staples Center, Los Angeles, Minggu (12/2/2017).

Pemenang Records of the Year diumumkan oleh pasangan penyanyi country Faith Hill dan Tim McGraw.

Lagu tersebut menumbangkan "Formation" milik Beyonce, "7 Years" dari Lukas Graham, "Work milik Rihanna featuring Drake, serta "Stressed Out" oleh Twenty One Pilot.

Penyanyi Inggris itu naik panggung dengan produsernya Greg Kurstin.

Adele langsung menyerahkan mikrofon kepada Kurstin yang tidak mendapat kesempatan berbicara ketika mereka menerima Grammy untuk kategori Song of the Year.

Ketika Kurstin mengembalikan mikrofon kepadanya, Adele mengucapkan terima kasih kepada kekasihnya, Simon Konecki, yang duduk di antara penonton.

Ia juga memuji pesaingnya, Beyonce. "Maukah kamu menjadi ibuku?" tanya Adele kepada idolanya tersebut.







Penulis: Irfan Maullana