Unggah Foto sedang Duduk di Atas Perut Pria Bule yang Lagi Tiduran, Dewi Rezer Dikecam Netizen

Laporan Wartawan TribunStyle.com, Indita Kameswari

SRIPOKU.COM - Artis cantik Dewi Rezer rupanya tengah menjadi bahan perbincangan netizen.

Bukan karena prestasinya di dunia seni peran, namun karena sensasi yang dibuatnya.

Setelah sebelumnya dihebohkan dengan berita perceraiannya dengan mantan suaminya yang juga merupakan seorang aktor, Marcellino.

Instagram/rezerdewi Dewi Rezer. ()

Kemudian kabar jika dirinya tidak diperbolehkan mantan suaminya untuk bertemu dengan anak-anaknya.

Kini Dewi kembali membuat heboh netizen.

Mantan istri Marcellino tersebut kini ternyata tengah menjalin sebuah hubungan dengan seorang pria bule.

Bukan hanya karena hubungannya dengan pria bule tersebut.

Namun karena unggahan foto Dewi Rezer diakun Instagramnya @rezerdewi.

Artis cantik Dewi Rezer duduk di atas perut seorang pria bule (instagram.com/rezerdewi)

"Bonjour!!!!! (emoji) from two beautiful pinky ballerinas (emoji) I love to play dress up with you...