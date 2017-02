Berobat Alternatif

SRIPOKU.COM - Assalamualaikum.Wr.Wb.

BUYA saya menderita sakit yang kronis, sudah upaya berobat secara medis, bahkan sudah keluar negeri, namun belum juga sembuh. Kemudian ada teman yang memberitahukan kepada saya bahwa ada pengobatan secara tradisional/alternatif dengan menggunakan doa dan air putih. Apakah hukumnya apabila saya berobat kepadanya? Terima kasih atas jawabannya Buya. 0812 780xxxx

BUYA MENJAWAB:

Waalaikumsalam.Wr.Wb

ANANDA, berobat adalah anjuran agama sebagai ikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Salah satu bentuk pengobatan itu menggunakan doa-doa, yang dalam bahasa Arab disebut ruqyah.

Rasulullah Saw. mengajarkan bermacam-macam doa untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Masruq, dari Aisyah, bahwa Nabi SAW mengobati sebagian keluarganya.

Beliau mengusap dengan tangannya yang kanan seraya berdoa (yang artinya); "Ya Allah SWT Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah dia. Karena Engkau adalah Dzat yang dapat menyembuhkan, tidak ada kesembuhan (yang hakiki) selain kesembuhan dari-Mu. Dengan kesembuhan yang tidak akan berlanjut dengan kekambuhan." (Shahih al-Bukhari, 5302).

Dari Usman bin Abi al-Ash bahwa beliau mengadu pada Nabi SAW tentang penyakit yang ia derita sejak masuk Islam. Nabi SAW. kemudian bersabda; "Letakkan tanganmu di anggota badanmu yang sakit. Lalu bacalah basmalah tiga kali. Dan bacalah A'uuzu bi 'izzatilahi wa qudrotihi min syarrimaa ajidu wa uhazir (Aku berlindung kepada Allah SWT dari keburukan apa yang aku rasakan dan aku takutkan) sebayak tujuh kali". (Shahih Muslim 4082).

Dari apa yang dikemukakan di dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa hukum berobat secara alternatif dengan berdoa kepada Allah SWT. hukumnya boleh.

Kemudian apakah dibolehkan menerima pembayaran dari pasien apabila selesai pengobatan tersebut. Jawabnya boleh. Berdasarkan hadis riwayat Abi Sa'id al-Khudri Ra., beliau berkata, "Suatu ketika Rasul SAW mengutus kami sebanyak tiga puluh rombongan berkuda, untuk pergi ke sebuah daerah. Lalu kita mampir di suatu pemukiman kaum Arab. Kami meminta agar mereka mau menjamu rombongan kami, namun mereka menolaknya. Setelah itu, kepala suku mereka disengat kala jengking. Salah seorang mereka datang kepada kami dan berkata, "Apakah kalian punya doa-doa yang dapat digunakan untuk menyembuhkan sengatan kalajengking?" Saya menjawab, "Ya saya bisa, tapi saya tidak akan mengobati pemimpinmu itu kalau kamu tidak memberikan imbalan kepada kami". Mereka menjawab, "Baiklah kami akan memberikan upah sebanyak tiga puluh kambing". Abu Said al-Khudri melanjutkan ceritanya, "Setelah itu, aku membacakan surat Al-Fatihah sebanyak tujuh kali. (Setelah sang pemimpin sembuh) kami menerima tiga puluh kambing itu, kemudian kami ragu, lalu mendatangi Rasulullah SAW menceritakan kejadian tersebut. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kamu bahwa surat al-Fatihah itu merupakan doa yang telah kamu gunakan dan hasilnya kamu berikan kepadaku." (Musnad Ahmad 10648).

Artinya Rasul SAW menyetujui mengobati dengan surat al-Fatihah dan menerima upah dari pengobatan tersebut, malah beliau diberi dari hasil upah tersebut. ()

