iPhone Keluaran 2017 Dijual Mulai Rp 13 Juta?

Kamera ganda dan Quad-LED pada iPhone 7 Plus

SRIPOKU.COM --Tahun ini iPhone genap berusia 10 tahun. Untuk merayakannya, Apple dikabarkan bakal merilis lini iPhone yang paling beda, inovatif, dan high-end.

Menurut sumber dalam yang enggan jika disebutkan identitasnya, iPhone spesial satu dekade bakal dihargai sekitar 1.000 dollar AS atau setara Rp 13,3 jutaan, sebagaimana dilaporkan FastCompany dan dihimpun KompasTekno, Kamis (9/2/2017).

Harga itu memang relatif tinggi, namun masih masuk akal. Pasalnya, iPhone 7 Plus versi 256 GB yang meluncur 2016 lalu pun sudah dipatok 969 dollar AS atau sekitar Rp 12,9 jutaan. Pertanyaannya, sespesial apa iPhone keluaran tahun ini hingga tembus 1.000 dollar AS?

Selentingan kabar menyebut iPhone keluaran 2017 bakal mengusung tampilan OLED yang premium. Konsekuensinya, Apple perlu menggelontorkan duit dua kali lipat lebih banyak ketimbang jika memakai layar LCD seperti yang sudah-sudah.

iPhone baru yang namanya antara iPhone 8 atau iPhone X tersebut juga disebut-sebut memiliki memori yang lebih besar. Sumber dalam mengatakan harga memori saat ini naik menyusul penguatan mata uang dollar AS.

Selain itu, desain iPhone 2017 naga-naganya bakal lepas dari desain baku iPhone selama ini. Antara lain, iPhone tersebut katanya dibalut material kaca pada punggungnya. Sisiannya dilapisi aluminium yang kokoh.

Soal tampilan, jenis OLED memungkinkan desain layar melengkung yang lebih futuristik. Tombol "home" yang selama ini jadi ciri khas iPhone pun kabarnya akan dipangkas.

Sumber dalam mengatakan Apple bekerja sama dengan perusahaan sensor Lumentum dalam menggodok iPhone teranyar. Lumentum terkenal dengan teknologi sensor 3D-nya.

Jika kerja sama itu benar, tak menutup kemungkinan iPhone teranyar akan lebih mumpuni dalam hal kamera, otentikasi wajah, dan implementasi augmented reality (AR).

Untuk mengantisipasi permintaan yang membludak, Apple dikatakan memulai produksi iPhone 8/iPhone X berukuran 5,8 inci pada Mei mendatang. Sementara itu peluncurannnya dijadwalkan pada Agustus 2017. Benar atau tidaknya berbagai rumor yang beredar bisa terkonfirmasi pada saat perilisan.