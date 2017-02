AHM Hadirkan Motor Adventure Tourer Honda CRF1000L dan CRF250 RALLY

SRIPOKU.COM, JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) memasuki pasar motor adventure tourer melalui peluncuran Honda CRF1000L Africa Twin dan Honda CRF25RALLY, yang memiliki DNA Rally Dakar.

Sebagai model CRF terbaru yang telah terbukti ketangguhannya untuk medan off-road dan performa adventure touring, kedua model ini nyaman dikendarai saat di jalan tanah, touring jarak jauh, berkendara di jalan berliku dan lincah dikendarai di jalan perkotaan.

Africa Twin sebagai model motor adventure yang melegenda, dihidupkan kembali dengan diluncurkannya CRF1000L Africa Twin pada 2016.

Mewarisi semangat “go anywhere” dari pendahulunya, All New CRF1000L Africa Twin menjadi model yang telah berinovasi melalui penyematan mesin bertenaga parallel twin-cylinder yang ringan, sasis lincah untuk menghadirkan petualangan sesungguhnya di on dan off road, saat menyeberangi benua maupun berkendara di perkotaan.

AHM menghadirkan 2 tipe yakni ABS dan DCT. Keduanya dilengkapi dengan switchable rear ABS dan pilihan mode Honda Selectable Torque Control (HSTC). Khusus untuk tipe DCT dilengkapi fitur unik Honda Dual Clutch Transmission (fitur baru untuk fungsi off road).

CRF250RALLY sebagai replika dari CRF450 RALLY yang mengikuti uji ketangguhan di Rally Dakar, juga turut mengusung DNA Rally Dakar dan semangat adventure.

Dilengkapi dengan fitur yang berorientasi untuk kompetisi rally dan bodywork yang terinspirasi dari CRF450 RALLY serta kombinasi dari torsi di akhir putaran bawah ditambah dengan substansial power pada akhir putaran atas, CRF250RALLY menghadirkan sensasi berkendara yang menyenangkan saat di jalan on maupun off-road.

Model ini juga memberikan kenyamanan saat perjalanan dan praktis dikendarai di perkotaan. Model ini menampilkan semangat rally di setiap perjalanan.

President Director AHM Toshiyuki Inuma mengungkapkan CRF dengan DNA Rally Dakar menghadirkan model yang tepat untuk melintasi perjalanan di berbagai medan. "CRF series sebagai motor untuk kompetisi off-road telah menunjukkan performa terbaik dan menjadi juara MXGP 2016.

Dan di Rally Dakar sebelumnya, Africa Twin telah menghadirkan pencapaian legendarisnya dan membuktikan potensi besar dari CRF450 RALLY. Africa Twin dan CRF250RALLY mewarisi kedua DNA tersebut dan memberikan pengalaman berkendara dengan performa terbaik, nyaman, ringan dan lincah saat berpetualang."

Executive Vice President Director AHM Johannes Loman mengungkapkan untuk menikmati keindahan alam Indonesia, CRF1000L Africa Twin dan CRF250RALLY menjadi pilihan terbaik dan jaringan penjualan kami telah tersebar luas di seluruh Indonesia dan siap menghadirkan layanan premium untuk kedua produk terbaru ini.

"Dari Aceh hingga Papua, Indonesia memiliki keindahan alam yang menantang untuk ditaklukkan. Untuk memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan dan menarik, dibutuhkan partner berkendara yang bertenaga namun nyaman untuk menaklukkan segala medan. Kami optimis CRF1000L Africa Twin dan CRF250RALLY menjadi pilihan tepat. Dan 10 Honda Big Wing yang menghadirkan model big bike akan menjadi partner terbaik di setiap perjalanan dan untuk model CRF250RALLY akan didampingi oleh 145 Wing Dealer.(Cr26/Rel)