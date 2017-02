Apakah Rekan Kerja Diam-diam Benci dengan Anda?, Ini Sinyalnya

SRIPOKU.COM - Lynn Taylor, seorang workplace expert dan penulis buku Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behaviour and Thrive in Your Job, mengatakan bahwa tidak semua orang yang baik pada Anda di kantor tulus ingin berteman dan mendukung Anda.

Oleh karena itu dia menyarankan untuk selalu menjaga perilaku dan terus meningkatkan potensi sekaligus kemampuan Anda.

Taylor dan Michaell Kerr, seorang motivator bisnis dan penulis The Humor Advantage menguraikan lima sinyal rekan kerja yang diam-diam membenci Anda. Berikut uraianya:

1. Perasaan yang tidak baik

Jangan ragukan insting dan kepekaan nurani yang menjaga diri Anda dari perbuatan buruk orang lain.

Jadi, apabila Anda merasa ada satu orang di kantor yang tidak suka dengan kehadiran, maka pelajarilah perilakunya.

Anda lihat apakah dia memperlakukan orang lain sama seperti dia memperlakukan Anda. Jika tidak, maka ini pertanda jelas dia tidak suka dengan Anda.

2. Mencuri ide Anda

Taylor mengatakan bahwa rekan kerja yang mengakui hasil kerja Anda sebagai usahanya, maka itu merupakan “genderang” perang yang sanga jelas.

Namun, apabila dia melakukannya di belakang Anda dan hanya menargetkan Anda, ini berarti Anda mengahadapi seorang pelaku sabotase.

3. Menjawab singkat

Anda menanyakan kabar si rekan kerja dan dia menjawab singkat, seperti “Baik”, “Ok”, atau hanya dengan anggukan kepala.