Suzuki Beri Sentuhan Baru di New Carry Pick Up

Mobil -- Kendaraan Komersil teranyar Suzuki, New Carry Pick Up yang resmi mengaspal di Sumsel

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memberikan sentuhan baru pada salah satu kendaraan komersial anda lainnya, New Carry Pick Up yang baru-baru ini diluncurkan.

Penyegaraan di New Carry Pick Up meliputi beberapa bagian, baik eksterior dan interiornya.

Pada bagian eksterior mengalami perubahan, seperti terlihat pada emblem Carry yang lebih modern dengan desain baru dan juga New Front Grille dan logo yang meningkatkan tampilan mobil komersil ini.

Kesan tangguh juga semakin diperkuat dengan penambahan New Front Under Guard dibagian depan, membuat New Carry Pick Up siap mengaspal di segala medan.

Selain itu, pada pintu bagian penumpang ditambahkan lubang kunci untuk memudahkan akses keluar masuk penumpang.

Ditambah New Design Sticker dibagian bak yang menjadikan tampilan lebih sporty.

Untuk desain interior, Suzuki menghadirkan New Door Trim Color, New Seat Color, dan juga penambahan Driver Assist Grip yang semakin menambah kenyamanan dari New Carry Pick Up.

Andry Ardilla, Area Regional Manager PT Bisa Sarana Citra Bakti (Main Dealer Mobil Suzuki Wilayah Sumsel) menjelaskan, setidaknya ada 10 sentuhan baru yang hadir pada produk teranyar Suzuki, salah satunya terdapat pilihan warna baru yaitu, Silver.

"Kami mempersiapkan desain yang lebih tangguh sehingga mobil ini dapat menjadi andalan bagi pengusaha dan Andalan Suzuki untuk segmen low Pick Up," ungkapnya, disela acara launching New Carry Pick Up, Sabtu (4/2) di Main Dealer Kamboja Palembang.

Dari sisi mesin, kendaraan ini dibekali dengan mesin G15A berkapasitas 1.493 cc, 4 Silinder, 16 Valve, MPI (Multi Poin Injection) yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 78,8 PS.

Andry menambahkan, dengan hadirnya produk baru tersebut diharapkan dapat mendongkrak market share low pick up sebesar 10 persen, dengan target penjualan perbulan New Carry Pick Up sebanyak 189 Unit.

"Di awal tahun ini kami optimis bisa memperluas market, kondisi ekonomi dan harga komoditas yang mulai membaik jadi faktor pendukungnya. Secara market total Sumsel all Unit Suzuki ada di angka 23.831 unit. Dimana kontribusi dari kendaraan komersil sebesar 8,9 Persen," ungkapnya.

Soal harga, New Carry Pick Up dipasarkan di harga Rp 128.500.000 untuk varian flat deck dan Rp 131.500.000 untuk wide deck. (*)