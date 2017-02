7 Fakta Menarik Tentang Buah Dada yang Perlu Diketahui

SRIPOKU.COM - Salah satu bagian yang paling penting, banyak hal yang harus kita ketahui soal payudara. Ini dia sejumlah fakta-fakta menarik tentang payudara yang perlu kita tahu.

Meremas Payudara Bisa Mencegah Kanker

Menurut penelitian dari UC Berkeley dan Lawrence Berkeley National Laboratory dengan memeras payudara dapat mencegah kanker payudara. Mekanisme yang dilakukan ketika meremas menghasilkan tekanan ini bisa mengurangi sel-sel tak normal dalam payudara.

Menurut Gautham orang sejak jaman dulu sudah melakukan banyak tekanan-tekanan pada bagian tubuh tertentu untuk mempengaruhi tubuh dan sel bagian dalam. “Ketika kita mengangkat beban, otot kita jadi makin besar. Ini salah satu contoh yang membuktikan tekanan fisik yang dilakukan oleh pada tubuh kita bisa mempengaruhi sel tubuh kita.”

Payudara itu lebih mirip kembar fraternal dibandingkan kembar identik

Sisi kiri dan kanan setiap orang enggak ada yang benar-benar sama atau identik. Begitu pula payudara kita, payudara kanan biasanya lebih besar dibandingkan payudara sebelah kiri.

Payudara beratnya kira-kira bisa sama dengan berat tiga buah batu bata

Berat payudara tiapo Bayangkan kalau setiap hari membawa tiga buah batu bata. Rata-rata bra dapat menyanggah payudara yang beratnya antara setengah kilo – sembilan kilo.

Walau Jarang tapi third nipple Itu Ada

Third nipple atau istilah ilmiahnya polythelia, adalah sesuatu yang jarang. Hanya ada sekitar 3% orang di dunia memiliki hal ini. Kadang third nipple sering disangka seperti tahi lalat. Enggak hanya cewek yang bisa memiliki third nipple, cowok pun bisa memilikinya.