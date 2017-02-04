Surat Kabar Tribun Raih 24 Piala di Malam Penghargaan SPS. Sriwijaya Post Salah Satunya
IPMA merupakan kompetisi sampul muka atau cover media cetak, sementara ISPRIMA merupakan kompetisi desain rubrik anak muda pada surat kabar harian.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Regina Kunthi Rosary
SRIPOKU.COM, JAKARTA -- Sejumlah surat kabar Tribun meraih 24 piala dalam Malam Penghargaan Serikat Perusahaan (SPS) 2017 yang digelar di Millenium Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2017).
Gelaran tahunan bertema "Inovasi yang Menginspirasi" itu terdiri atas Indonesia Print Media Awards (IPMA), Indonesia inhouse Magazine Awards (InMA), Indonesia Young Readers Awards (IYRA), dan Indonesia Student Print Media Awards (ISPRIMA) 2017.
Berikut ini daftar surat kabar Tribun yang meraih penghargaan pada Malam Penghargaan Serikat Perusahaan (SPS) 2017.
The Best of Sulawesi Newspaper IPMA 2017
Silver Winner:
Tribun Timur edisi Rabu (7/11/2017)
Bronze Winner:
Tribun Manado edisi Senin (8/2/2016)
The Best of Kalimantan Newspaper IPMA 2017
Gold Winner:
Tribun Pontianak edisi Rabu (20/1/2016)
Silver Winner:
Tribun Pontianak edisi Sabtu (10/5/2016)
Bronze Winner:
Tribun Kaltim edisi Senin (19/12/2016)
The Best of Java Newspaper IPMA 2017
Gold Winner:
Warta Kota edisi Kamis (20/1/2016)
Silver Winner:
Surya edisi Jumat (9/11/2016)
Warta Kota edisi Kamis (15/12/2016)
Tribun Jogja edisi Kamis (10/3/2016)
Bronze Winner:
Tribun Jateng edisi Kamis (8/12/2016)
The Best of Bali dan Nusa Tenggara Newspaper IPMA 2017
Silver Winner:
Pos Kupang edisi Kamis (10/3/2016)
Tribun Bali edisi Kamis (18/2/2016)
The Best of Sumatera Newspaper IPMA 2017
Silver Winner:
Tribun Sumsel edisi Kamis (10/3/2016)
Tribun Medan edisi Jumat (5/2/2016)
Tribun Lampung edisi Rabu (20/1/2016)
Bronze Winner:
Tribun Jambi edisi Rabu (20/1/2016)
Tribun Pekanbaru edisi Rabu (23/3/2016)
Serambi Indonesia edisi Kamis (8/12/2016) dan Sabtu (27/2/2016)
Sriwijaya Post edisi Kamis (4/2/2016)
The Best of Sumatera Newspaper IYRA 2017
Bronze Winner:
Tribun Lampung edisi Minggu (3/4/2016) "Selama Positif Saya Senang"