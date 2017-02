Ketika Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan Ayu Ting Ting Sepanggung

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Ada peristiwa menarik di panggung Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta Convention Centre, Kamis (2/2/2017) malam.

Pasangan Raffi Ahmad-Nagita Slavina berada di satu panggung dengan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dalam peragaan busana bertema the Sun, The Moon, and The Stars tersebut.

Sebagai informasi, kabar kedekatan Ayu dengan Raffi tidak juga reda dan kerap menjadi pembicaraan di media sosial.

Namun tadi malam IFW, Raffi, Ayu, dan Nagita tampil bareng untuk memamerkan lini busana masing-masing dalam satu panggung.

Raffi menampilkan RA Jeans, sementara Ayu memamerkan koleksi A2T miliknya. Selain mereka juga ada Jessica Iskandar yang memiliki lini busana bermerek JD.

Awalnya Raffi berjalan di panggung dengan Nagita dan putra mereka, Rafathar. Sesekali ketiganya bergoyang mengikuti irama musik.

Menyusul kemudian Ayu Ting Ting bersama putrinya Bilqis serta rpenyanyi dangdut lainnya, Fitri Karlina.

Setelah berlenggak-lenggok, mereka berhenti di tengah panggung dan berpose. Keluarga Raffi berada di baris paling depan, sementara Ayu berada di belakangnya.

Tepat di belakang Ayu, ada ibunda Raffi, Amy Qanita dan adik Raffi Syahnaz.

Para pewarta pun lantas berlomba-lomba mengabadikan peristiwa itu.

Ditemui usai peragaan busana tersebut, Nagita mengatakan ia sangat senang bisa memberi dukungan kepada sang suami dengan menjadi model RA Jeans.

"Senang banget hari ini support suami. Ada juga suami. Tadi jalan jadi model. Apalagi ada Rafathar. Pokoknya support terus keluarga," kata Nagita.

Sementara Ayu memilih langsung meninggalkan lokasi setelah peragaan busana. Ia tidak menghadiri konferensi pers yang digelar sesudahnya.