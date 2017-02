Gaji Guru Paling Lambat 7 Februari Cair

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Tak mau berlarut-larut menunggu empat nama dari Kota Palembang yang belum terlacak, Disdik Provinsi Sumsel memutuskan memproses Surat Perintah Membayar (SPM) gaji guru diperbantukan (DPK) dan pengawas SMA/SMA di Sumsel.



"Mulai siang ini kita hitung. Empat nama ini dipending sampai jelas statusnya karena tidak jelas dan menghambat selama ini. Selambat-lambatnya Senin atau Selasa (7 Februari 2017) kita cairkan," ungkap Kadisdik Provinsi Sumsel Drs Widodo MPd didampingi Kasubag Keuangan Markoginta, Jumat (3/2/2017).

Guru DPK SMA/SMK Palembang secara keseluruhan 250 orang. Kemudian per tanggal 6 Januari 2017, masih 107 orang lagi belum melengkapi administrasinya. Per tanggal 28 Januari 2017 tinggal 25 orang yang belum terlacak.

"Gara-gara 25 orang data dari Kota Palembang jadi terhambat. Masalah teknis sepele, tapi menghambat. Satu belum selesai belum bisa dicairkan. SPM itu satu untuk Kabupaten. Harapannya bisa menyelesaikan semua," terangnya.

Guru DPK Palembang secara keseluruhan 250 orang. Kemudian per tanggal 6 Januari 2017, tinggal 107 orang. Per tanggal 28 Januari 2017 tinggal 25 orang yang belum. Lalu per tanggal 2 Februari 2017 tinggal 19 orang lagi.

"Permasalahan selama ini masih ada nama guru yang tidak terlacak. Di BKN tidak menyebut Satker yang bersangkutan sekolah di mana. Cuma tertulis hanya di Dinas Pendidikan. Kita tidak tahu apakah mereka sudah gajian apakah belum. Sampai sholat Jumat tinggal 4. Karena tadi sudah 15 ada datang yang melapor. Empat nama yang masih belum jelas itu terdiri dari 3 guru DPK dan 1 pengawas. Mulai siang ini kita hitung. Empat ini dipending sampai jelas statusnya karena tidak jelas dan menghambat selama ini. Selambat-lambatnya Senin atau Selasa," kata Markoginta.

Untuk memproses gaji guru SMA/SMK yang mengalami peralihan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi ini berkewajiban melengkapi SKPP (Surat Keterangan Penghentian Penggajian), SK pelimpahan, SPMT (Surat.Pernyataan Melaksanakan Tugas).

Pengurusan ini ke BPKAD, Kepsek, BKN. Kemudian Surat Perintah Penugasan (dikeluarkan Provinsi).

Adapun empat nama dari Kota Palembang yang masih tersisa belum terlacak itu yakni atas nama M Amin (Pengawas,) tiga lainnya guru DPK atas nama Unaya, Mira, Nurani.

"Yang datang mengurus kelengkapan administrasi ini bertahap. Kalau tahu alamatnya kami temuin. Kalau dimasukkan ditakutkan akan double gaji. Kerugian negara bisa masalah hukum," kata Kasubag Keuangan Markoginta,

Seperti diketahui masih terganjal masalah administrasi, sebagian gaji dari 9.503 guru SMA dan SMK di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) hingga awal Februari 2017 ini belum bisa dibayarkan.

Hingga kini sudah ada tujuh kabupaten/kota yang sudah dicairkan gajinya di antaranya, Kabupaten Pali, Lubuk Linggau, Pagaralam, Lahat, dan Ogan Komering Ilir.