Belanja Murah Barang Elektronik di Hypermart Citimall Baturaja

SRIPOKU.COM, BATURAJA—Bagi masyarakat Kabupaten OKU dan sekitarnya yang ingin berbelanja produk elektronik jangan lewatkan kesempatan berbelanja murah produk elektronik di Hypermart Citymall Baturaja.

Store General Manager Hypermart Citimall Baturaja, Nanang Baskoro Subroto didampingi HRD Manager Hypermart Baturaja Fajar Sriwijaya, Jumat (27/1) menjelaskan, selama 3 hari ini di Area Produk Elektronik menawarkan barang-barang bermerek dengan diskon besar-besaran hingga 30 persen.

Meliputi AC All Produk dengan diskon 10 persen -30 persen merek produk seperti Sharp, LG, Samsung, Sanken, Denpo, Midea. Kemudian mesin cuci merek Polytron, Sharp, LG, Samsung, Sanken, Denpo, Midea juga didiskon dari 10 persen hingga 20 persen.

Pengunjung Hypermart Citimall Baturaja juga bisa membeli kulkas 1 -2 pintu dengan diskon mulai dari 10 persen -25 persen.

Masih di area Produk Elektrokni, TV LED ukuran 32 Inc, 40 Inc dan 43 inc diberikan harga khusus bagi pelanggan setia mulai dari harga Rp 2.499.000.

Tidak jauh dari area produk elektronik khususnya di area perlenkapan kamar tidur ada promo lumayan besar untuk produk bad cover ukuran 180 X 120 dari harga Rp 314.000 turun menjadi Rp 249.000.

Belanja di hypermart selain nyaman juga memberikan banyak kemudahan bagi calon konsumen. Selain memberikan diskon besar-besaran setiap akhir pekan. Pelanggan setia Hypermart bisa berbelanja dengan menggunakan kartu keredit, debit .

Week end anda dijamin akan lebih menyenangkan dengan berbelanja super murah di Hypermart Citimall Baturaja.