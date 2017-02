Suka Kemewahan Desain? Tunggu Kehadiran Nokia 6 Android Terbaru

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Bagi yang suka akan kemewahan desain, pengguna gadget nampak harus bersabar menunggu kehadiran Nokia 6 Android terbaru.

"Desain lebih menarik. Kita tahu Nokia tidak lemot. Lebih mudah digunakan. Nggak ribet. Hampir semua segmentasi. Orang muda, dewasa, orang yang baru belajar handphone. Terkhusus orang yang mau mencari kemewahan desain lebih cocok," ungkap RM Rezaq Riandra, Area Manager Erafone Sumbagsel, Kamis (2/2/2017).

Di bawah naungan HMD Global, Nokia merilis smartphone Android terbarunya, yaitu “Nokia 6”.

Smartphone ini akan memulai debutnya di China pada awal 2017 dan siap bersaing melawan smartphone menengah yang dibanderol 3 Jutaan.

"Kita belum dapat info pasti. Takutnya salah. Yang pasti awal tahun inilah. Beberapa pelanggan kita sudah ada yang nanyain. Soal harga di middle high. Belum ada bocoran sedikitpun," terangnya.

Spesifikasinya cukup menarik, karena dilengkapi teknologi audio mumpuni dan kamera beresolusi tinggi yang terpasang pada bagian depan serta belakang.

Selain itu, tersedia pula sistem operasi Android terbaru yang dipercantik antarmuka racikan Nokia.

HP Android Nokia 6 memiliki Ram berkapasitas besar, sehingga performa multitaskingnya lebih mumpuni dan bisa diandalkan untuk menjalankan berbagai macam game dan aplikasi.

Spesifikasi Nokia 6 Terbaru

Bodi

Dimensi : 154 mm x 75.8 mm x 8.4 mm

Material : Metal

Warna : Black

Tipe Layar

Tipe : IP capacitive touchscreen, 16M colors

Resolusi : 5.5 inches 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density)

Pelindung : 2.5D Corning Gorilla Glass

Memori

Internal : 64 GB

Eksternal : microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot)

Ram : 4 GB

Dapur Pacu

OS : Android Nougat 7.0

Chipset : Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430

Processor : Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53

GPU : Adreno 505

Sensor : Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass

Konektivitas

Sim Card : Dual SIM

Internet : HSPA, LTE

WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi Direct, hotspot

Bluetooth : v4.1

GPS : A-GPS, GLONASS, BDS

USB : MicroUSB 2.0

Kamera Belakang

Resolusi : 16 Megapixel, Aperture /2.0, phase detection autofocus, Dual Tone LED flash

Video : 1080p@30fps

Kamera Depan

Resolusi : 8 Megapixel, Aperture F/2.0

Video : 1080p@30fps

Baterai

Kapasitas : Non-removable Li-Ion 3.000 mAh

Fitur : Fast Charging

Review Smartphone Nokia 6 Terbaru

Kelebihan utama HP Android Nokia 6 adalah desainnya.