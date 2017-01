SRIPOKU.COM, JAKARTA -- PT Astra Honda Motor (AHM) hadirkan warna baru Honda PCX yang tampil semakin elegan dan berkelas. Warna baru ini semakin menguatkan desain elegan kelas dunia yang akan semakin diminati konsumen Tanah Air sebagai bagian dari gaya hidup kelas atas yang prestisius.

Honda PCX terbaru hadir dengan warna Exclusive Poseidon Blue melengkapi warna premium lainnya yaitu Masterpiece Matte Black dan Glamour White. Honda PCX dengan warna baru yang pertama kali diaplikasikan pada skutik premium Honda ini dapat dijumpai di 145 Wing Dealer dan Big Wing Honda di seluruh Indonesia. Untuk di Sumsel, terdapat 3 Wing Dealer yaitu Astra Motor Plaju, Gratia Plena Mas jalan Perintis Kemerdekaan, Bintang Mulia Jaya jalan Brigjen Alamsyah Ratu Prawira Negara (arah Musi II).

Direktur Pemasaran AHM, Margono Tanuwijaya mengatakan Honda PCX merupakan pioner skutik premium di Indonesia yang dilengkapi dengan teknologi canggih dan fitur terbaik yang mengutamakan kenyamanan saat berkendara. Warna baru Honda PCX, Exclusive Poseidon Blue, menjadi pilihan baru bagi konsumen premium skutik Tanah Air yang ingin tampil berkelas dengan motornya melalui pilihan warna elegan.

"Honda PCX dengan warna baru ini dapat dimilliki konsumen pada Februari 2017 di Wing Dealer dan Big Wing terdekat. Khusus bagi para pecinta Honda PCX, terdapat sales force yang akan memberikan pengalaman layanan premium sekaligus sebagai penasehat terpercaya sesuai gaya hidupnya. Khusus di jaringan Wing Dealer juga telah tersedia layanan purna jual dan fasilitas yang dihadirkan bagi konsumen PCX,”Jelasnya

Dikatakan Margono, Honda PCX dibekali dengan mesin canggih 150cc eSP (Enhance Smart Power) terintegrasi dengan ACG Starter yang mampu menghidupkan mesin lebih halus tanpa suara dan menjadi dasar pengaplikasian fitur canggih Idling Stop System (ISS). Teknologi eSP mampu memaksimalkan pembakaran secara efisien dan meminimasi gesekan untuk mengurangi resiko terbuang percuma, serta mengoptimalkan energi yang keluar. Fitur ISS ini mampu mematikan mesin saat berhenti lebih dari 3 detik dan pengendara hanya perlu menarik tuas gas untuk menghidupkannya lagi.



Model yang diaplikasikan secara global ini mengusung konsep desain mewah dan elegan kelas dunia. Dilengkapi dengan ragam fitur unggulan tercanggih di kelasnya seperti penerapan sistem lighting LED di semua lampu, lampu Hazard yang pertama diterapkan di sepeda motor Indonesia. Honda PCX dilengkapi dengan Answer Back System yang terintegrasi dengan remote control alarm anti pencurian yang mampu mendeteksi getaran dan gerakan pada saat alarm diaktifkan serta mempermudah mencari posisi motor saat diparkir.



Untuk menunjang kenyamanan, model ini telah dilengkapi DC socket untuk power charger yang disematkan di konsol box sisi depan dan sistem pengereman combi brake hidrolis dengan 3 caliper yang memberikan kestabilan saat pengereman. Tampilan panel meter mewah dilengkapi indikator digital dengan desain ergonomis yang mudah dibaca terintegrasi dengan jam digital dan informasi yang lengkap.



Dari sisi fitur fungsional, Honda PCX memiliki kapasitas tanki BBM terbesar di kelasnya yaitu 8 liter dan fitur praktis berupa tombol pembuka tangki dan jok yang terintegrasi dengan kunci kontak. Bagasinya berkapasitas 25 liter sehingga mampu menyimpan helm full-face. Model ini juga dilengkapi seat stopper yang menahan menahan posisi jok agar tidak tertutup saat sedang menyimpan atau mengeluarkan barang. Sensasi berkendara sempurna hadir dengan posisi berkendara yang memanjakan ditambah dengan suspensi ganda yang nyaman di bagian belakang.

Honda PCX diterima baik di masyarakat dengan telah dimiliki oleh 23.366 konsumen sejak diluncurkan pada Juni 2010 hingga Desember 2016. Warna baru Exclusive Poseidon Blue dipasarkan sama dengan warna lainnya Rp 41.780.000,- (On The Road Sumsel). Secara Nasional, Honda PCX ditarget terjual 500 unit per bulan.(Rel)