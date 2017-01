Tangani Permasalahan di Masyarakat, Dinsos Muaraenim Gelar Rakor

SRIPOKU. MUARAENIM---Untuk menyatukan visi dan misi dalam menangani berbagai macam permasalahan sosial di masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Muaraenim, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Bidang Sosial yang di Hotel Griya Sintesa Muaraenim, Senin (30/1/2017).

Dalam kegiatan tersebut ddibuka oleh Staf ahli Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan Pemkab Muaraenim, Panca Surya Diharta SH, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Belman Karmuda SH Msi, Kepala Dinsos Kabupaten Muaraenim Drs HM Teguh Jaya MM, dan ratusan peserta dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PPKH), Taruna Siaga Bencana (TSB), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna dan Komite Kesetiakawanan Sosial Kabupaten (KKSK) dan Kades se-Kabupaten Muaraenim.

Menurut Panca Surya Diharta, tujuan kegiatan ini, adalah untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam upaya penurunan angka kemiskinan menuju Kabupaten Muaraenim SMAS (Sehat, Mandiri, Agamis dan Sejahtera).

Peran dan kewenangan Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat penting untuk memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dan sesuai Peraturan Menteri Sosial No 8 Tahun 2012, jenis PMKS cukup banyak sekali, namun yang sudah ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Muaraenim ada sekitar 24 jenis.

“Melalui rapat koordinasi program bidang sosial ini, kedepan bisa benar-benar bersinergi untuk menuntaskan kemiskinan," ujar Panca.

Sementara itu menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel Belman Karmuda, mengatakan untuk prioritas RPJMD Sumsel tahun 2016-2018, kata Belman, salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan prioritas penanganan kemiskinan di enam Kabupaten/kota yakni Palembang (334.267 jiwa), OKI (229.653 jiwa), Banyuasin (223.130 jiwa), Muba (147.989 jiwa), Muratara (144.688 jiwa) dan Muaraenim (138.697 jiwa).

Untuk itu, kedepan arah dan kebijakan program dinas sosial yakni mewujudkan pembangunan basis data PMKS secara terpadu (by name by address), dan peningkatan kerjasama provinsi dan kabupaten/kota untuk memfasilitasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS. (*)