Muratara Layak Jadi Destinasi Wisata

SRIPOKU.COM, MURATARA - Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia (Lesbumi) menilai, potensi wisata di Kabupaten Muratara cukup menjual, sehingga layak menjadi destinasi wisata baru di Indonesia.

Penilaian ini didasari hasil touring Lesbumi, selama tiga hari meninjau beberapa lokasi wisata di Kabupaten Muratara.

Demikian diungkapkan Ketua Lesbumi, Ustad Darzuki, saat tatap ‎muka dengan Bupati Muratara HM Syarif Hidayat beserta jajarannya, diruang rapat Sekretariat Daerah (Setda) Muratara, Senin (30/1/2017).

"Muratara masih perawan untuk objek wisata dengan keramah tamahan masyarakatnya. Di Ulu Rawas kita sempat membeli kerajinan dari bambu,” katanya.

Kehadiran Lesbumi di Kabupaten Muratara untuk persiapan ‎menggelar beberapa even kegiatan, berkaitan dengan peringatan hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Muratara ke-4, yang jatuh pada tanggal 12 Juni 2017.

Dikatakan Darzuki, beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Muratara antara lain, grand envend for Awakening Muratara, Gala Dinner Ambasasadors and Enterpreneurs, International Journalism Videografi and Photo Contest.

Kemudian Contemporary Traditional Islamic Arts Performance, Tourism Summit and National Product Expo dan Indie Movie Festival.

Kegiatan yang dilaksanakan ini berskala internasional, dengan launching kegiatan dilaksanakan di ibukota negara, Jakarta, dan dilanjutkan dengan kegiatan di Kabupaten Muratara.

Disebutkan, kegiatan ini akan melibatkan duta besar negara terdekat dan para jurnalis luar negeri yang akan terlibat dalam International Journalism Videografi and Photo Contest.

Bupati Muratara HM Syarif Hidayat menyambut baik kerjasama yang ditawarkan Lesbumi kepada Pemerintah Kabupaten Muratara. Menurutnya kegiatan ini penting dilaksanakan.

Selain untuk mengenalkan seni budaya dan potensi wisata Kabupaten Muratara baik ditingkat nasional maupun internasional, juga dapat menarik investor dari dalam maupun luar negeri.

“Ini even besar, tentunya kita sambut dengan baik. Berkaitan dengan kegiatan peringatan HUT Kabupaten Muratara," katanya. (*)