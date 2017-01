SAS Rebut Kemenangan Perdana

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Sriwijaya Asah Soccer (SAS) merebut kemenangan perdananya dalam pertandingan berat menghadapi SMPN 27 Pekan ke-4 Sumsel Super League (SSL) U-14, di Lapangan Garuda, Minggu (29/1).

Anak asuh Syahripul Alamsyah Sitompul yang sebelumnya mengalami kesulitan kini tampil trengginas. Evaluasi yang dilakukan sang pelatih yang kerap disapa Opas itu membuahkan hasil, kemenangan 3-1 pun direbut tim yang memiliki homebase di Lapangan Sukarela ini.

Sementara itu, pertandingan lainnya juga tidak kalah seru, Bukit Besar Bersatu (BBB) melanjutkan hegemoninya dengan merebut kemenangan telak 2-0. Begitupun PS Palembang Muda yang tampil apik sepanjang pertandingan menghadapi PSDM Limas. Duel inipun dimenangi PSPM dengan skor 3 gol tanpa balas.

Adapun pertandingan sebelumnya, kejutan dibuat Bayu Putra yang merebut kemangan atas One Seven 2-0, sementara Perisai menang WO 3-0 atas Putra Kertapati.

Adapun bigmatch antara PS Pusri berlangsung seru menghadapi Spenpul. Namun laga ini dimenangkan Spenpul dengan skor tipis 2-1. Selanjutnya, PSPM dalam laga sebelumnya menang dengan skor telak 6-0 atas Hatta Soccer.

Panitia Bagian Pertandingan SSL, Herdi Sulestyo mengatakan, banyak terjadi kejutan-kejutan di pekan ke-4. Pertandingan akan kembali dilanjutkan pekan ke-5 pada 3-5 Maret mendatang.

Presiden SSL Hendri Zainuddin memberikan apresiasi kepada tim-tim peserta SSL yang tampil power full di babak penyisihan. Dia menilai ada beberapa tim yang di laga awal sempat terseok kini bangkit dan tampil apik.

"Kami lihat tim-tim peserta sangat antusias, evaluasi antar tim berjalan dan sebagai buktinya tim-tim yang sebelumnya belum solid di pertandingan awal, kini tampil oke dan bisa merebut kemenangan. Persaingan pun semakin sengit dan ini menunjukkan kualitas SSL U-14 dan tim peserta semakin meningkat," ujar anggota DPD RI ini.

HASIL PERTANDINGAN PEKAN Ke-5 SSL U-14:

27 Januari 2017

Pukul 14.00

Pspm vs HATTA SOCCER 6-0

16.00

Spenpul vs utilitas pusri 2-1

28 Januari 2017

Pukul 14.00

Perisai vs Putra kertapati 3-0 (WO)

Pukul 16.00

Bayu putra vs SLTPN 17 2-1

29 Januari 2017

Pukul 13.00

Sriwijaya Asah Soccer vs SLTPN 27 3-1

Pukul 14.30

Elang Mas vs Bukit Besar Bersatu 0-2

Pukul 16.00

PSPM vs PSDM Limas 3-0