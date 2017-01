Inter Milan Raih 7 Kemenangan Beruntun

SRIPOKU.COM, MILAN - Inter Milan meraih tujuh kemenangan beruntun di Serie A dengan mencukur Pescara 3-0 di Stadion Giuseppe Meazza, Sabtu (28/1/2017). Trigol Inter dicetak oleh Danilo D'Ambrosio, Joao Mario, dan Eder.

Hasil tersebut membuat Inter naik ke posisi keempat dengan koleksi 42 poin dari 22 pertandingan. Mereka menggusur Lazio yang takluk 0-1 dari Chievo Verona beberapa jam sebelumnya.

Inter juga cuma berjarak dua angka dari Napoli selaku penghuni peringkat ketiga atau batas akhir zona Liga Champions.

Statistik versi Lega Serie A menunjukkan dominasi Inter dalam pertandingan ini. Mereka menguasai 63 persen permainan dan melepaskan delapan tembakan tepat sasaran dari 15 usaha.

Adapun Pescara cuma melakukan tiga tendangan ke arah gawang dari sembilan percobaan.

Pesta gol Inter dimulai sejak menit ke-23. Berawal dari umpan lambung Marcelo Brozovic dari sisi kiri, D'Ambrosio menyontek bola ke gawang Albano Bizzarri.

1 - Danilo D'Ambrosio is the first defender to score for Inter in the Serie A 2016/17. New. #IInterPescara

— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 28, 2017

Inter terus menekan dengan serangkaian operan satu sentuhan meski sudah meraih keunggulan satu gol.

Hasilnya, mereka menggandakan keunggulan dua menit menjelang babak pertama berakhir. Skenarionya serupa dengan lesakan pertama.

Joao Mario yang berdiri tidak terkawal, meneruskan umpan silang Ivan Perisic untuk menggetarkan gawang Pescara.