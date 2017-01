Inilah Jadwal Arema di Piala Presiden

SRIPOKU.COM, MALANG-Piala Presiden akan mulai dihelat pada 4 Februari 2017 mendatang. Jadwal babak penyisihan yang akan dilangsungkan di lima kota pun sudah dirilis.

Arema FC akan berada di grup B sebagai tuan rumah. Tim Singo Edan akan melawan Bhayangkara FC, Persija Jakarta dan PS TNI.

Ahmad Bustomi dkk akan memulai perjalanan di Piala Presiden dengan menghadapi Bhayangkara FC pada 5 Februari 2017.

Kemudian Arema FC akan menghadapi Persija Jakarta pada 11 Februari 2017. Dan terakhir akan ditutup dengan melawan PS TNI pada 16 Februari 2017. Berikut jadwal lengkap Arema FC di piala Presiden.

Grup B (Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang)

1. Arema FC Vs Bhayangkara FC Minggu 5 Februari 15:00

2. Persija Jakarta Vs PS TNI Minggu 5 Februari 18:30

3. Bhayangkara FC Vs PS TNI Sabtu 11 Februari 15:00

4. Arema FC Vs Persija Jakarta Sabtu 11 Februari 18:30

5. PS TNI Vs Arema FC Kamis 16 Februari 15:00

6. Persija Vs Bhayangkara FC Kamis 16 Februari 18:30