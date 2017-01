Perisai Menang WO atas Putra Kertapati

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Perisai dan Bayu Putra merebut kemenangan. Dua tim yang kerap latihan bersama di Lapangan Sukarela ini, merebut kemenangan atas lawan masing-masing pada pekan ke-4 di Stadion Garuda, Sabtu (28/1).

Persirai menang WO atas Putra Kertapati yang tidak datang dalam pertandingan ini, sehingga wasit memutuskan Perisai menang WO 3-0.

Sementara itu, drama pertandingan kedua pekan keempat Liga Remaja U-14 Sumsel Super League (SSL) antara Bayu Putra versus One Seven (SLTPN 17) menyisakan kejadian yang menyesakkan para pendukung One Seven. Sebab, sedikit kelengahan di masa injury time berbuah petaka tim binaan SLTPN 17.

Aksi Maryono di menit ke-62, atau 2 menit waktu tambahan yang mampu menjebol gawang One Seven, menjadi tanda kemenangan bagi tim asuhan Bayu Suwarso, dengan skor 2-1 atas One Seven.

Sebelumnya, gol pertama Bayu Putra lainnya dilesakkan Khadafi di menit ke-14. One Seven sebenarnya diunggulkan dalam pertandingan ini, namun Bayu Putra yang mengalami kekalahan di laga-laga awal, mampu

membuat kejutan. Tim dari Sukarela ini, lebih rapi dalam bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat melalui bola-bola panjang.

Hasilnya, Bayu Putra unggul lebih dulu lewat Khadafi menit ke-14. Kedudukan ini bertahan hingga akhir pertandingan. Memasuki babak kedua, One Seven yang memang sejak menit awal bermain menyerang

mampu mencetak gol di menit-menit akhir melalui Fito di menit ke-60.

Para pendukung One Seven pun bereuforia lantaran menyamakan kedudukan, gol yang mereka tunggu-tunggu akhir datang juga.

Namun, terlalu bergembira membuat mereka lupa bertahan. Melalui serangan cepat, Maryono mampu melewati para pemain bertahan One Seven untuk mencetak gol.

Bayu Suwarso memuji permainan anak asuhnya yang tampil konsisten sepanjang pertandingan."Saya apresiasi pemain kami yang berjuang hingga menit akhir. Mereka fokus dan konsentrasi sehingga merebut kemenangan hari ini," ungkap Bayu.

Presiden SSL Hendri Zainuddin memberikan apresiasi kepada seluruh peserta SSL U-14, dia pun memberikan selamat kepada tim-tim meraih kemenangan dan juga mampu bangkit di pekan ke-4. Artinya tim-tim peserta terus melakukan evaluasi dan memperbaiki diri.

"Pada babak penyisihan ini kami nilai tim-tim peserta yang gagal merebut kemenangan di pertandingan awal, memiliki kesempatan untuk lolos asalkan terus mengevaluasi diri. Kami berikan apresiasi kepada seluruh tim peserta yang turut mendukung dan menyukseskan kompetisi yang memang diperuntukkan untuk SSb di Sumsel dan Palembang khususnya," ujar Hendri.

HASIL DAN JADWAL PERTANDINGAN:

28 Januari 2017

Pukul 14.30

Perisai vs Putra kertapati

Pukul 16.00

Bayu putra vs SLTPN 17

29 Januari 2017

Pukul 13.00

Sriwijaya Asah Soccer vs SLTPN 27

Pukul 14.30

Elang Mas vs Bukit Besar Bersatu

Pukul 16.00

PSPM vs PSDM Limas