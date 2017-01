'Jarum Jam kiamat' Semakin Mendekati Tengah Malam

SRIPOKU.COM - Jarum Jam Kiamat, sebuah simbol yang dibuat sekelompok ilmuwan untuk menunjukkan seberapa dekat dunia dengan malapetaka, bergerak ke dua-setengah menit menuju tengah malam.

Jam Kiamat merupakan jam simbolis yang dikelola sejak tahun 1947 oleh sekelompok ilmuwan di University of Chicago, Amerika Serikat, untuk menunjukkan seberapa dekat dunia dengan malapetaka.

Para ilmuwan itu, yang tergabung dalam The Bulletin of the Atomic Scientists, BPA, kemudian mendesak para pemimpin dunia agar "bersikap tenang dan tidak meningkatkan ketegangan yang dapat berakibat perang".

Lawrence Krauss dan Thomas Pickering menunjukkan pergerakan jarum jam. Sebelum bergabung ke BPA, Pickering pernah menjabat sebagai Dubes AS untuk PBB, Rusia dan beberapa negara lain.

Dalam laporannya, BPA mengatakan bahwa pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump tentang perubahan iklim, perluasan persenjataan nuklir AS dan pertanyaannya seputar kinerja badan intelijen telah berkontribusi terhadap peningkatan ketegangan di dunia.

Jarum jam yang bergerak dua-setengah menit menuju tengah malam ini merupakan yang paling dekat semenjak 1953, ketika jarum jam digerakkan ke dua menit setelah uji bom hidrogen oleh pemerintah AS dan Rusia.

Jam kiamat, apa itu?

Perangkat jam ini diciptakan oleh BPA pada tahun 1947. Adapun BPA didirikan oleh sekelompok ilmuwan yang membantu mengembangkan proyek senjata atom yang pertama.

Hari Kamis, para ilmuwan yang terdiri antara lain para fisikawan, ilmuwan lingkungan dari seluruh dunia, telah memutuskan menggerakkan jarum Jam Kiamat ke dua-setengah menit menuju tengah malam.

Keputusan ini diambil setelah BPA berkonsultasi dengan Dewan Sponsor yang terdiri 15 orang peraih penghargaan Nobel.

Mengapa jarum jam bergerak s etengah menit lebih dekat ke tengah malam?