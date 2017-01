Tak ada Khabar Gelar Pernikahan, Tata Janeeta Mengaku Sudah Ditalak

SRIPOKU.COM , JAKARTA - Mantan personil Mahadewi, Tata Janeta, tiba-tiba membuat pernyataan mengejutkan dalam akun pribadi Instagramnya. Tata yang belum pernah dikabarkan menggelar pernikahan dengan kekasihnya asal Iran, Mehdi Zatti, malah mengaku sudah ditalak cerai oleh Mehdi. Pernyataan itu diketahui setelah Tata menjawab pertanyaan dari seorang netizen.

"Kaka ntar live sama misua nya dunk @mehdizati_," tulis pemilik akun milla_moe. "Udh di talak by phone," jawab Tata Janeta seperti dikutip tabloidnova.com, Kamis (26/1/2017).

Setelah itu, Tata mengunggah fotonya sendiri yang sedang bernyanyi, dengan caption yang seolah mencurahkan isi hatinya. Caption yang ditulis Tata itu juga ternyata dikomentari oleh Maia Estianty.

"Belajarlah mengalah smp tdk ada seorangpun yg dpt mengalahkan mu, belajarlah merendah smp tdk ada seorang pun yg dpt merendahkan mu," tulis Tata.

"This is also my quotes !!!!! Love it," tulis Maia Estianty. "Buuuuun.... You're my inspiration," balas Tata.