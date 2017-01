Santap Malam Imlek Sepuasnya dengan Harga Rp 199.000

SRIPOKU.COM , JAKARTA - Menyambut perayaan Tahun Baru Imlek pada tanggal 28 Januari 2017, Hotel Santika Premiere Bintaro menyediakan Chinese Lunar Dinner Buffet di malam Imlek, Jumat (27/1/2017).

Dengan harga Rp 199.000 nett per pax, pengunjung dapat menikmati makan malam sepuasnya di Restoran Kembang Sepatoe.

Salah satu hidangan ala carte yang menjadi rekomendasi adalah Blackened Red Snapper with Shrimp Paste Spicy Sambal dan minuman Virgnin Lychee Mojito, Mocktail of the Month, merupakan perpaduan Lychee Juice, Mojito Flavor, Soda dan Daun Mint, akan memberi sensasi segar pelepas penat.

“Semua paket ini dengan mudah dapat dipesan melalui aplikasi LINE @JYR9859A dan Whatsapp di nomor 0811 146 8988. Promo Free Regular Coffee juga masih berlangsung di bulan ini di beberapa momen spesial dan kami akan mengirimkan voucher melalui LINE dan Whatsapp," ujar Bangkit Ciptadi, Director of Sales Hotel Santika Premiere Bintaro dalam siaran pers kepada KompasTravel, Selasa (24/1/2017).

Selain paket makan sepuasnya, Hotel Santika Premiere Bintaro juga menawarkan paket menginap di akhir pekan, yakni Staycation Package, paket menginap untuk keluarga muda dari hari Jumat hingga Minggu dengan rangkaian kegiatan edukatif untuk anak-anak, mulai dari menggambar hingga Kids Cooking Class bersama Executive Chef. Paket ini dihargai Rp 928,000 nett per malam.

Paket lain yang tak kalah seru adalah Happy Sunday khusus menginap hari Minggu hingga Senin dengan seharga Rp 738,000 nett per kamar, termasuk sarapan untuk dua orang. (*)

Penulis : Silvita Agmasari