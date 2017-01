Ratusan Pelajar Ikuti SMABA Open VII se-Sumsel

SRIPOKU.COM, MUARAENIM -- Ratusan pelajar se-Provinsi Sumatera Selatan bersaing menjadi juara dalam perlombaan SMABA Open VII yang diselenggarakan SMA Bukit Asam (SMABA). Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, 26-28 Januari 2017 di SMABA Tanjungenim, Muaraenim, Kamis (26/1/2017).

Menurut Kasi Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti Disdik) Sumsel, Boni Syaprian mengatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya SMABA Open VII yang diikuti para pelajar SMA dan SMP se-Sumsel.

Ia berharap dalam kegiatan ini, para pelajar yang bertanding dapat menunjukan kemampuan terbaiknya dan menjunjung sportivitas untuk mencapai prestasi di semua bidang. Dan bagi yang berprestasi atau yang terbaik tentunya bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi atau tingkat nasional. Kedepan, perlombaan dapat dikembangkan atau diperbesar lagi ke tingkat nasional sehingga nantinya dapat menghasilkan bibit atlet yang potensial dan berprestasi yang dapat mengharumkan daerah.

Sementara itu, Kepala SMA Bukit Asam, Dra. HJ. Nurbaiti, MM mengatakan, pihaknya berharap dengan melalui perlombaan SMABA Open VII ini, kedepan akan dapat menggali bakat dan potensi diri dari para pelajar terutama hal-hal yang positif melalui berbagai perlombaan dalam menggapai prestasi. Selain itu juga, sebagai wadah silaturahmi antar para pelajar maupun sekolah-sekolah se-Sumsel.

“Bertandinglah dengan penuh semangat dan tunjukan kemampuan terbaik, tentunya junjung tinggi sportivitas,” ujar Nurbaiti.

Sama halnya dikatakan Amir Hamzah, perwakilan dari Disdik Muara Enim. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi pelajar untuk berprestasi. Selain itu, mencari bibit atlit bidang olaraga, sains, dan kerohanian.

“Mudah-mudahan, melalui SMABA Open, akan muncul bibit atlet berprestasi Muaraenim,” harap Amir.

Sementara itu, Ketua Pelaksana SMABA Open VII, I Nyoman Christian, pelajar kelas XI SMABA mengatakan bahwa kegiatan SMABA Open VII merupakan kegiatan tahunan yang sudah masuk tahun ke tujuh, dengan tema "Love Our Earth with SEVEN (Sporty, Educative, Victory, Energic and Nasionalizem). Dengan maskot Singa menggenggam dunia yang bermakna Global Citizen, yakni siap bersaing dengan penduduk dunia.

Adapun perlombaan yang dipertandingkan terdiri dari 10 cabang meliputi, futsal, volly, tenis meja, nasyid, karate, dan juz amma untuk tingkat SMA/sederajat dan rangking 1, poster, solo vokal, nasyid, scrabbel untuk tingkat SMP sederajat.

Sedangkan jumlah peserta perlombaan ada 100 SMA dan 54 SMP Se-Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian futsal 34 tim, bola volly delapan tim putri dan 20 tim putra, tenis meja sembilan putra dan sembilan tim putri, nasyid 12 tim putra dan sembilan putri, rangking 1 sebanyak 83 orang, poster 12 orang, vocal solo tujuh putra dan 11 putri, scabble 78 peserta, juz amma 40 peserta, dan karate sebanyak 40 orang.