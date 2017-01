Malaysia Jadi Negara dengan Perawatan Kesehatan Terbaik

SRIPOKU.COM- Salah satu perhatian utama setiap negara adalah kesehatan. Mendapatkan perawatan kesehatan yang baik tentu akan menunjang aspek lainnya. Sayangnya, bukannya semakin mudah, perawatan kesehatan semakin sulit. Dari biaya sampai kualitas perawatan kesehatan.

Nah, melihat itu semua, Global Retirement Index sudah merangkum negara-negara dengan perawatan kesehatan terbaik di tahun 2017. Penilaian ini terdiri dari seperti rumah sakit yang baik, dokter yang terlatih, dan perawatan kesehatan yang terjangkau.

1. Malaysia: Wisata medis

Ketika dolar AS menguat, justru perjalanan wisata semakin murah. Salah satu wisata yang booming adalah wisata medis dan negara yang mendapat keuntungan paling besar adalah negara tetangga kita, Malaysia. Wisata medis di Malaysia menurut data meningkat 100% dalam lima tahun terakhir.

George Town dan Kuala Lumpur adalah dua pusat utama kesehatan di Malaysia. Bahkan kedua kota itu telah dilengkapi oleh banyak maskapai penerbangan dari seluruh dunia. Selain itu, Malaysia memiliki beberapa dokter terbaik yang terlatih di Asia, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Mereka juga menguasai bahasa Inggris.

Banyak rumah sakit di Penang dan Kuala Lumpur yang menerima akreditasi dari Joint Commission International (JCI) Amerika Serikat. Akreditasi inilah yang menjadi kunci kepercayaan diri dalam melakukan perawatan medis asing. Setidaknya, ada delapan rumah sakit yang diberi akreditasi dengan standar emas.

Bagian kesehatan yang paling populer adalah bedah kosmetik, perawatan gigi, dan dermatologi. Tahun 2016, Malaysia telah dikunjungi lebih dari satu juta wisawatan medis dari seluruh dunia. Untuk tahun 2017, kemungkinan angka ini akan terus meningkat.

2. Kosta Rika : Biaya rendah, kualitas kesehatan tinggi

Ada lebih dari 40.000 orang Amerika yang pergi ke Kosta Rika setiap tahunnya untuk mencari perawatan medis dan gigi. Turis-turis menyakini bahwa negara Amerika Tengah ini memiliki kualitas kesehatan yang tinggi namun biaya yang sangat rendah.

Perawatan kesehatan yang bisa didapat antara lain kunjungan dokter, operasi, resep obat, dan perawatan lainnya. Di Kosta Rika sendiri, ada dua sistem medis yang bisa diakses warga asing. Pertama Caja Costarricense de Seguro Social. Ini merupakan perawatan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah tapi dikerjakan secara universal.

Di Caja, rata-rata pasien bisa membayar antara 75 sampai 150 US Dollar (Rp 1-2 juta) perpasangan. Biaya bisa dibayar perbulan. Itu semua sudah termasuk dokter spesialis, tes diagnostik, resep, dan operasi. Tidak ada perbedaan usia atau kondisi.

Kedua adalah perawatan medis dari swasta. Sama halnya dengan rumah sakit. Di sini ada dokter, klinik, dan beberapa rumah sakit swasta. Pembayaran dilakukan tunai tapi masih mura. Untuk dokter umum biayanya 50 US Dollar (Rp 666.900), dokter spesialis 80-100 US Dollar (Rp 1-1,3 juta), USG sekitar 75 US Dollar (Rp 1 juta), sampai biaya operasi hanya setengah sampai seperempat biaya operasi di AS.