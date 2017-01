Amanzi Tawarkan Kejutan Khusus Imlek

SRIPOKU.COM, PALEMBANG--Sebagai wahana air terbesar dan terfavorit di Sumatera Selatan Amanzi Waterpark dibanjiri ribuan pengunjung di hari libur akhir pekan ini yang bertepatan dengan perayaan tahun baru imlek 2017, Sabtu (28/1).

Dengan tema Year Of The Rooster Celebration, seperti biasa Amanzi akan memberikan kejutan seru dengan menghadirkan sejumlah hiburan menarik untuk pengunjung setia.

Manager Operational of Amanzi Waterpark, Andry Yuliawan mengatakan libur nasional imlek pastinya dimanfaatkan masyarakat Palembang maupun dari luar kota Palembang untuk berlibur.

“Umumnya kunjungan di High Season (libur nasional) mencapai lebih dari 1.500 pengunjung, apalagi Imlek tahun ini berada di akhir pekan, baik itu pengunjung dari dalam kota Palembang maupun dari luar daerah pasti akan memadati Amanzi,” ujar Andri, Jumat (27/1/2017)



Beragam hiburan menarik sudah disiapkan mulai dari atraksi barongsai, live music performance, karaoke contest, games seru berhadiah merchandise hingga bagi-bagi voucher Amanzi gratis. Acara ini akan dipandu dua MC kece Palembang, Momon Reborn dan Indah Pratiwi. " Untuk jadwal operational Amanzi akan dibuka lebih awal di Pukul 09.00 – 18.00 WIB, karena untuk memberikan pelayanan lebih maksimal kepada pengunjung kami,” ujarnya.



Selain itu Amanzi juga mengadakan Instagram photo/video contest berhadiah dengan hanya memposting dan tag/hastag photo photo seru pengunjung kea kun instagram @AmanziWaterpark.



Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0711 7441199 atau langsung datang ke Amanzi WaterPark.Tutup Andri sembari mengajak masyarakat untuk follow sosmed instagram @amanziwaterpark dan fanpage facebook di Amanzi Waterpark. (editor : candra okta della)