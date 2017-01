Harga Minyak Jatuh ke 52,75 Dollar AS Per Barel

SRIPOKU.COM - NEW YORK – Harga minyak dunia turun menyusul laporan dari Administrasi Informasi Energi (EIA) Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan persediaan minyak mentah negara dan cadangan bensin meningkat tajam.

Harga patokan minyak di AS, WTI, turun 43 sen menjadi 52,75 dollar AS per barel, sedangkan patokan Brent turun 25 sen menjadi 55,19 dollar AS per barel.

EIA melaporkan, pasokan minyak mentah AS naik 2,8 juta barel dalam sepekan yang berakhir 20 Januari.

Kenaikan stok minyak mentah sesuai dengan ekspektasi analis dalam laporan yang sebelumnya dirilis American Petroleum Institute (API).

Sementara stok bensin dilaporkan naik 6,8 juta barel, jauh lebih tinggi dibandingkan ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters yang memperkirakan kenaikan 498.000 barel.

Adapun pasokan minyak distilasi termasuk diesel dan minyak pemanas naik 76.000 barel, lebih tinggi dari perkiraan penurunan satu juta barel.

Harga minyak telah menemukan dukungan dalam beberapa pekan setelah rencana organisasi negara-negara eksportir minyak (OPEC) menurunkan produksi.

OPEC dan negara produsen di luar OPEC telah menurunkan 1,5 juta barel per hari (bph) dari rencana 1,8 juta bph.

Mengutip CNBC.com, Kamis (26/1/2017), Bernstein Energy mengatakan persediaan minyak dunia turun sebesar 24 juta bph menjadi 5,7 miliar barel pada kuartal IV tahun lalu dibandingkan kuartal sebelumnya.