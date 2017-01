Berkumpul di Indonesia, Pelaku Industri "Software" dari Seluruh Dunia

SRIPOKU.COM , JAKARTA - Hari ini, Kamis (26/1/2017), Global Mobile App Summit dan Awards (GMASA) resmi digelar di Balai Kartini, Jakarta. Ini adalah kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah ajang kumpul para pelaku industri peranti lunak (software) di seluruh dunia tersebut.

Sebelumnya, GMASA sudah dua kali diselenggarakan, yakni di India dan Thailand. Indonesia dipilih sebagai tuan rumah ketiga karena memiliki pasar pengguna smartphone terbesar ketiga di Asia setelah Tiongkok dan India.

Sebanyak 90 persen dari total penduduk Indonesia telah memanfaatkan perangkat mobile untuk mengakses internet. Karya anak bangsa dalam bentuk aplikasi pun mulai banyak berseliweran.

GMASA sendiri menghadirkan serangkaian agenda yang meliputi seminar, pameran, diskusi panel, sesi networking, dan workshop. Sepanjang rangkaian tersebut, pembahasannya berkutat pada inovasi mobile dalam gaya hidup digital, meliputi bisnis, iklan, monetisasi, mobile game, e-commerce, dan banyak lagi.

Founder dan Chairman GMASA Venkatesh C.R mengatakan, Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menggerakkan ekonomi dan bisnis di industri mobile. Karena itu, perlu ada sebuah wadah untuk mempertemukan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk membahas hal tersebut.

"Penetrasi internet dengan kombinasi populasi anak muda sangat menjanjikan bagi Indonesia, terutama dalam mendukung gaya hidup digital dan memberikan dampak untuk berbagai industri, terutama startup," kata dia.

GMASA 2017 bakal dihadiri ratusan pengunjung dari berbagai kalangan yang berkaitan dengan industri aplikasi mobile, seperti ahli dan penggemar aplikasi, pemasar, investor, serta media.

Beberapa pemimpin industri yang hadir dalam acara ini berasal dari Uber, IBM, Indosat Ooredoo, Google, Line, Facebook, Tokopedia, OLX, Berrybenka, Bukalapak, Vmax, serta beberapa Venture Capitals yaitu GDP Venture, Convergence Ventures, Kejora, dan Global Founders Capital.

Acara ini juga akan menghadirkan Indie Pitch Fest untuk para pengembang game. Mereka berkesempatan untuk mempresentasikan game buatan sendiri di hadapan juri, termasuk bertemu dengan investor.

Tiga orang pemenang yang berhasil akan mendapat hadiah berupa uang tunai, masing-masing 1.250 dollar AS, 750 dollar AS, dan 500 dollar AS.

